«Виталюр» в «Счастье». Новый магазин крупной сети откроется на Востоке

Источник материала: Tut.by

Возле станции метро «Восток» в Минске на месте торгового центра «Счастье» откроется «Виталюр».





5 февраля «Виталюр» зарегистрировал супермаркет в торговом реестре по адресу Независимости, 155/1. На сайте компании в графе о строящихся магазинах есть такой адрес, по поводу объекта сказано, что открытие планировалось в январе 2021 года, площадь — 1350 «квадратов». Судя по всему, открытие магазина состоится позже. Также компания уже начала искать продавцов в магазин по этому адресу.





В «Виталюре» пока не комментируют этот проект.

Здание торгового центра построено в 1979 году. В последнее время там в павильонах работают мелкие предприниматели. Часть ТЦ еще работает, но значительные площади ушли под ремонт для «Виталюра».