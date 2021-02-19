ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Виталюр» в «Счастье». Новый магазин крупной сети откроется на Востоке

19.02.2021 19:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Возле станции метро «Восток» в Минске на месте торгового центра «Счастье» откроется «Виталюр».


5 февраля «Виталюр» зарегистрировал супермаркет в торговом реестре по адресу Независимости, 155/1. На сайте компании в графе о строящихся магазинах есть такой адрес, по поводу объекта сказано, что открытие планировалось в январе 2021 года, площадь — 1350 «квадратов». Судя по всему, открытие магазина состоится позже. Также компания уже начала искать продавцов в магазин по этому адресу.


В «Виталюре» пока не комментируют этот проект.

Здание торгового центра построено в 1979 году. В последнее время там в павильонах работают мелкие предприниматели. Часть ТЦ еще работает, но значительные площади ушли под ремонт для «Виталюра».

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле станции метро «Восток» в Минске на месте торгового центра «Счастье» откроется «Виталюр».
 
Новости дня
Новости разные
 
Перепадет и пешеходам: ГАИ рассказала подробности отработки дорог в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by