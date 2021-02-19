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Дело "Белгазпромбанка": разбирательство в суде продолжится 22 февраля

19.02.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заседание назначено на 10:00, сообщает  БелТА.


фото: БелТА

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу началось в суде Московского района Минска 17 февраля. На скамье подсудимых — В. Д. Бабарико, А. М. Задойко, К. Г. Бадей, С. В. Шабан, Д. М. Кузьмич, А. П. Ильясюк, С. М. Добролет, В. А. Кобяк. Семеро из них находятся под стражей, один — Алексей Задойко — под домашним арестом. С шестью обвиняемыми — Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком — заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

19 февраля был третий день судебного разбирательства. К этому времени зачитана половина обвинений.
 
Теги: Минск
 
 
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