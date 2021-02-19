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В Минске 9-летнего ребенка сбили сразу две машины
Источник материала: Партизан
Авария произошла в пятницу около 8 утра на ул. Городецкой в Минске.
Авария произошла в пятницу, 19.02.21, около 8 утра на ул. Городецкой в Минске.
Машина двигалась на разрешающий сигнал. В ГАИ рассказали, что от удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный легковой автомобиль «Опель».
С травмами различной степени тяжести ребенок был госпитализирован, сообщает
По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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Авария произошла в пятницу около 8 утра на ул. Городецкой в Минске.
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