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В Минске 9-летнего ребенка сбили сразу две машины

19.02.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария произошла в пятницу около 8 утра на ул. Городецкой в Минске.



Авария произошла в пятницу, 19.02.21, около 8 утра на ул. Городецкой в Минске. 

Машина двигалась на разрешающий сигнал. В ГАИ рассказали, что от удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный легковой автомобиль «Опель». 

С травмами различной степени тяжести ребенок был госпитализирован, сообщает newsbel.by.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла в пятницу около 8 утра на ул. Городецкой в Минске.
 
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