Армия-2021: кто станет в строй, а кого ждет отсрочка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Военные комиссариаты приступили к призыву белорусов, годных к армейской службе – кампания продлится с февраля по май.

Всего для весеннего обновления в Вооруженные силы, а также другие силовые подразделения, будут направлены около шести тысяч человек. Указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве" 18 февраля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Несмотря на то, что многие посчитали, что воинские части и другие формирования нынешние молодые бойцы покинут на четыре месяца раньше, это не так. После объявления демобилизации военнослужащие служат еще 100 дней.

Весной 2021 года призыв будет проходить во второй раз после изменения "Закона по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Документ внес существенные изменения в правила отсрочки. Так, ее получили учащиеся средних специальных заведений, студенты, в том числе, которые учатся за пределами Беларуси. Но только при условии, что они получают образование на дневной форме.

Также сокращен срок обжалования решения призывной комиссии – с одного месяца до недели. Такая норма позволяет сократить время (отправка в войска иной раз завершалась раньше, чем принималось решение по жалобе). Кроме того, предусмотрено ограничение выезда за пределы Беларуси не только граждан, не исполняющих воинскую обязанность, но и тех, кто нарушал обязанности по воинскому учету.

Для борьбы с "уклонистами" впервые предусмотрена норма, когда для граждан, не прошедших службу по призыву, исключается в дальнейшем работа на государственной должности или в силовых структурах.

С другой стороны, все те, кто отдал долг родине, могут претендовать в дальнейшем на первоочередное право проживания в общежитии при учебе.

За соблюдением новых норм и исключения различного толкования законодательства следит прокуратура.

За неявку по повестке без уважительных причин предусмотрен штраф. А за уклонение – уголовная ответственность по ч. 1 ст. 435 – до пяти лет лишения свободы.

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве включает проведение медицинского освидетельствования (обследования). Если гражданин умышленно причинил себе телесные повреждения, или симулировал заболевание, а также документально либо обманом попытался избежать службы – наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

При этом если призывник, резервист или военнообязанный впервые совершил подобные действия, то он может избежать уголовной статьи. При условии, что содеянное явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

Также для граждан Беларуси предусмотрена альтернативная служба.

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