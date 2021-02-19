Источник материала: Хартия'97

Украина заберет у белорусского олигарха нефтепровод 19.02.2021, 19:20

Николай Воробей

Фото: tut.by

Такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Украина заберет у белорусского олигарха Николая Воробья нефтепровод.

Совет нацбезопасности (СНБО) Украины поручил вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода Самара — Западное направление, которую в 2017 году присвоило окружение Виктора Медведчука.

«Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках», — сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что решением СНБО, которое было введено в действие указом президента от 28 мая 2015 года № 298, Кабинету Министров было поручено принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

«В частности, Кабмин должен был безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства. Однако более чем за пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доведения в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины», — добавили в Офисе президента Украины.

В ОП подчеркнули, что, согласно статье седьмой закона Украины «О трубопроводном транспорте», «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины».

Этот магистральный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, но дочерняя компания российской АК Транснефтепродукт не передала его в собственность Украины. В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», проходящую по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014—2015 годах решение подтвердили. Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области решение отменил. В 2017 году тот же суд признал право собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» за ООО Прикарпатзападтранс.

11 февраля НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП УкрГИАП в рамках расследования об обстоятельствах выведения части этого трубопровода из госсобственности. По данным следствия, подозреваемая составила заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы. В результате был изменен статус трубопровода: экспертиза определила, что нефтепродуктопровод не является магистральным трубопроводом, а лишь объектом магистрального трубопроводного транспорта. Это позволило окружению народного депутата Виктора Медведчука присвоить его.

Согласно госреестру, учредителями ООО Прикарпатзападтранс являются Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ (Швейцария), Анатолий Шефер и производственное унитарное предприятие Нефтебитумный завод (Беларусь), а конечным бенефициаром — Шефер.

Прикарпатзападтранс эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км. Он используется для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали — 3,5 млн тонн в год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .