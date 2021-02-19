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В Минске на следующей неделе будут усиленно проверять техосмотр

19.02.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске на следующей неделе будут усиленно проверять техосмотр

  • 19.02.2021, 19:01
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В Минске на следующей неделе будут усиленно проверять техосмотр
фото: carcity.by

А с 1 марта не прошедшие техосмотр водители начнут получать «письма счастья».

Госавтоинспекция Минска на следующей неделе устроит массированную проверку прохождения автомобилистами техосмотра.

"С 22 по 26 февраля столичная Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Гостехосмотр", - проинформировали в пятницу в пресс-службе минской милиции.

Сотрудники ГАИ будут осуществлять усиленный контроль за своевременностью прохождения техосмотра, а также выпуском транспорта должностными лицами организаций и предприятий, ответственными за их техническое состояние и эксплуатацию, проинформировали в ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ напомнили, что за эксплуатацию автотранспорта без пройденного техосмотра грозит штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (от Br29 до Br87), а при повторном нарушении - от 2 до 5 базовых (от Br58 до Br145).

Как сообщалось, с 1 марта не прошедшие техосмотр водители начнут получать "письма счастья". По новому Кодексу об административных правонарушениях с помощью видеофиксации теперь будут регистрировать не только нарушения скоростных режимов и нарушения правил парковки, но и не пройденный техосмотр.

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Теги: Минск
 
 
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А с 1 марта не прошедшие техосмотр водители начнут получать «письма счастья».
 
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