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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

19.02.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

  • 19.02.2021, 18:50
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Биткоин начал взлетать в цене в декабре.

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 53 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17:48 по Минску растет в цене на 2,06%, до 53 179,88 доллара. Чуть ранее криптовалюта дорожала там до 53 217,13 доллара.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 2,7%, до 53 228,4 доллара. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Биткоин начал взлетать в цене в декабре.
 
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