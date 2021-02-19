Источник материала: Хартия'97

Лукашенко об августовских протестах: Это меня повергло в ужас 14 19.02.2021, 18:37

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Фото: Sergei Grits, AP/TASS

Белорусы сильно напугали Таракана.

Узурпатор Лукашенко заявил, что августовские протесты повергли его в ужас.

- Тоже откровенно вам скажу, после того, как эти события случились, конечно это меня повергло в ужас, - сказал Таракан.

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