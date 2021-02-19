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Лукашенко об августовских протестах: Это меня повергло в ужас
Источник материала: Хартия'97
Лукашенко об августовских протестах: Это меня повергло в ужас
Белорусы сильно напугали Таракана.
Узурпатор Лукашенко заявил, что августовские протесты повергли его в ужас.
- Тоже откровенно вам скажу, после того, как эти события случились, конечно это меня повергло в ужас, -
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Белорусы сильно напугали Таракана.
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