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Чиновники проверили 130 аптек по всей стране: выяснили, не подняли ли необоснованно цены. Что увидели
Источник материала: Tut.by
История с повышением НДС на лекарства и медизделия и ростом из-за этого розничных цен продолжает развиваться. В КГК
Что показали проверки Госконтроля
Специалисты КГК и других заинтересованных ведомств в феврале пришли с мониторинг в 130 аптеках — проверяли обоснованность повышения цен на импортные и отечественные лекарства из-за повышения ставок НДС. Проверяли как частные, так и государственные аптеки.
«Установлено, что в начале февраля практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями размера применяемых торговых надбавок», — уточняют в КГК.
ведомстве приводят пример: в одной из аптек Витебска розничная цена на один из препаратов, который применяется в том числе при сердечной недостаточности, выросла на 34,9% не только за счет применения НДС, но и за счет повышения в 5 раз торговой надбавки. В аптеке в Минске стоимость одного из популярных антибиотиков выросла более чем на 40%, в том числе за счет увеличения надбавки в 7 раз.
«На сегодняшний день определенные меры по ограничению в аптечных сетях розничных цен на лекарства приняты, в том числе за счет введения скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. Так, в государственной аптечной сети предоставляются скидки от 2 до 10%, в некоторых частных аптечных сетях — до 5%», — уточнили в КГК.
При этом добавили, что не все аптечные сети ограничили рост цен на лекарства:
«Однако отдельные организации проигнорировали рекомендации Министерства здравоохранения об ограничении розничных цен на лекарственные препараты. В отношении таких аптечных сетей Комитетом госконтроля совместно с заинтересованными ведомствами будут применяться меры соответствующего реагирования».
В КГК намерены продолжить проводить проверять цены в аптеках.
«Недобросовестные поставщики ухитряются многократно завышать цены»
Тем временем в КГК Витебской области
При этом уточнили, что в витебских аптеках «в большинстве случаев введение НДС повлекло увеличение цен на лекарства, в отдельных случаях более чем на 10% за счет торговых надбавок».
В областном КГК полагают, что введение НДС не означало автоматический рост цен на лекарственные препараты на 10%.
«Законодательство устанавливает гибкую систему применения оптовых и торговых надбавок в зависимости от отпускных цен на лекарства. Например, при стоимости лекарств до 0,5 базовых величин (до 14,5 рубля — первая ценовая категория) оптовая надбавка к отпускной цене организации-изготовителя Беларуси или расчетной отпускной цене не должна превышать 9%, торговая надбавка — 30%, суммарно это составляет 39%. При стоимости лекарств от 0,5 до 1 базовой величины — соответственно 8% и 25%, суммарно — 33% и так далее, — уточнили в КГК Витебской области. — Учитывая, что основная доля реализуемых лекарств находится в сегменте первой ценовой категории, при социально-ориентированном подходе к формированию цены возможно нивелировать ценовую нагрузку из-за введения НДС за счет надбавок, сохранив прибыльную работу».
И в КГК, и в Минздраве
Что произошло с ценами на лекарства и как (не) отреагировали чиновники
С 1 января чиновники
В ситуации, когда про налоговые изменения стало известно в последний день года, участники фармацевтического рынка пребывали в некотором замешательстве. Некоторые аптечные сети из комментария МНС поняли, что на остатки, которые они поставляют в розницу, с нового года уже нужно применять НДС, не дожидаясь февраля. Однако после выходных уже к концу короткой рабочей недели, 6 января, МНС и Минфин
И если в случае с продуктами и детскими товарами, на многие из которых с 1 января также подняли НДС, чиновники
МАРТ и Минздрав только 1 февраля
А 12 февраля в Госконтроле
Напомним, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко ранее
— Приведу простой пример. У нас до 2021 года были от НДС освобождены медпрепараты, производимые в Беларуси и ввозимые на ее территорию. В Российской Федерации ставка НДС была 10%. Но, несмотря на то что у нас было освобождение от налога, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Связывать это только с налогообложением как минимум не совсем корректно. Только с налогообложением. Я считаю, что роста цен не произойдет, — сказал министр.
Министр финансов Юрий Селиверстов ранее в комментарии FINANCE.TUT.BY
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Чиновники проверили 130 аптек по всей стране: выяснили, не подняли ли необоснованно цены. Что увидели
История с повышением НДС на лекарства и медизделия и ростом из-за этого розничных цен продолжает развиваться. В КГК рассказали, чем закончились анонсированные...
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