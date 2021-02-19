Чиновники проверили 130 аптек по всей стране: выяснили, не подняли ли необоснованно цены. Что увидели

Источник материала: Tut.by

История с повышением НДС на лекарства и медизделия и ростом из-за этого розничных цен продолжает развиваться. В КГК рассказали , чем закончились анонсированные ранее проверки аптек. В министерстве также заявили, что вместе с другими заинтересованными ведомствами будут применять «меры соответствующего реагирования» в отношении аптечных сетей, которые не выполнили рекомендации Минздрава и МАРТ и «не ограничили розничные цены». Напомним, из-за повышения НДС аптеки, в том числе государственные, подняли цены на лекарства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что показали проверки Госконтроля

Специалисты КГК и других заинтересованных ведомств в феврале пришли с мониторинг в 130 аптеках — проверяли обоснованность повышения цен на импортные и отечественные лекарства из-за повышения ставок НДС. Проверяли как частные, так и государственные аптеки.

«Установлено, что в начале февраля практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями размера применяемых торговых надбавок», — уточняют в КГК.

ведомстве приводят пример: в одной из аптек Витебска розничная цена на один из препаратов, который применяется в том числе при сердечной недостаточности, выросла на 34,9% не только за счет применения НДС, но и за счет повышения в 5 раз торговой надбавки. В аптеке в Минске стоимость одного из популярных антибиотиков выросла более чем на 40%, в том числе за счет увеличения надбавки в 7 раз.

«На сегодняшний день определенные меры по ограничению в аптечных сетях розничных цен на лекарства приняты, в том числе за счет введения скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. Так, в государственной аптечной сети предоставляются скидки от 2 до 10%, в некоторых частных аптечных сетях — до 5%», — уточнили в КГК.

При этом добавили, что не все аптечные сети ограничили рост цен на лекарства:

«Однако отдельные организации проигнорировали рекомендации Министерства здравоохранения об ограничении розничных цен на лекарственные препараты. В отношении таких аптечных сетей Комитетом госконтроля совместно с заинтересованными ведомствами будут применяться меры соответствующего реагирования».

В КГК намерены продолжить проводить проверять цены в аптеках.

«Недобросовестные поставщики ухитряются многократно завышать цены»

Тем временем в КГК Витебской области сообщают , что «из опыта контрольной работы комитета известны факты, когда недобросовестные поставщики ухитряются многократно завышать цены на лекарства, используя аффилированные посреднические структуры и фальсифицируя сопроводительные документы». «Следствием таких схем является необоснованный рост стоимости жизненно необходимых для граждан препаратов, а также уклонение от уплаты налогов в крупных размерах», — заявили в областном КГК.

При этом уточнили, что в витебских аптеках «в большинстве случаев введение НДС повлекло увеличение цен на лекарства, в отдельных случаях более чем на 10% за счет торговых надбавок».

В областном КГК полагают, что введение НДС не означало автоматический рост цен на лекарственные препараты на 10%.

«Законодательство устанавливает гибкую систему применения оптовых и торговых надбавок в зависимости от отпускных цен на лекарства. Например, при стоимости лекарств до 0,5 базовых величин (до 14,5 рубля — первая ценовая категория) оптовая надбавка к отпускной цене организации-изготовителя Беларуси или расчетной отпускной цене не должна превышать 9%, торговая надбавка — 30%, суммарно это составляет 39%. При стоимости лекарств от 0,5 до 1 базовой величины — соответственно 8% и 25%, суммарно — 33% и так далее, — уточнили в КГК Витебской области. — Учитывая, что основная доля реализуемых лекарств находится в сегменте первой ценовой категории, при социально-ориентированном подходе к формированию цены возможно нивелировать ценовую нагрузку из-за введения НДС за счет надбавок, сохранив прибыльную работу».

И в КГК, и в Минздраве сообщают , что аптеки «Фармации» придумали, как снизить цены на лекарства.

Что произошло с ценами на лекарства и как (не) отреагировали чиновники

С 1 января чиновники подняли НДС на многие лекарства и медизделия и потребовали, чтобы импортеры и аптеки привели цены в соответствии новых размеров НДС. Дело в том, что Налоговый кодекс обновили 31 декабря, когда белорусы «строгали» салаты. На сайте МНС в этот же день появился общий комментарий по изменению НДС на лекарства, медизделия, продукты.

В ситуации, когда про налоговые изменения стало известно в последний день года, участники фармацевтического рынка пребывали в некотором замешательстве. Некоторые аптечные сети из комментария МНС поняли, что на остатки, которые они поставляют в розницу, с нового года уже нужно применять НДС, не дожидаясь февраля. Однако после выходных уже к концу короткой рабочей недели, 6 января, МНС и Минфин разместили короткий комментарий, что на остатки, которые находятся на складах, не надо считать НДС в 10% при отгрузке в розничную сеть.

И если в случае с продуктами и детскими товарами, на многие из которых с 1 января также подняли НДС, чиновники давали рекомендации производителям товаров, организациям оптовой и розничной торговли о недопустимости переноса в цену товара НДС без оптимизации затрат и расходов, то по лекарствам и медизделиям в январе было молчание от властей. Те же аптечные сети, с которыми мы общались, не получали подобные рекомендации.

МАРТ и Минздрав только 1 февраля обнародовали рекомендации аптекам, как применять увеличенный НДС на лекарства и медизделия. Если коротко, то ведомства «рекомендуют» снизить оптовые и торговые надбавки и устраивать скидки. В противном случае обещали установить потолок по предельным розничным ценам. Однако эти рекомендации выглядели запоздалыми: аптекам нужно было до 1 февраля привести розничные цены с учетом увеличенного НДС, и в большинстве случаев стоимость подняли на 10% — на сколько вырос налог.

А 12 февраля в Госконтроле заявили , что проводят мониторинг аптек — проверяют обоснованность повышения цен на импортные и отечественные лекарства из-за повышения ставок НДС.

Напомним, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко ранее в интервью «Беларусь 1» заявил, что роста цен из-за повышения ставок НДС, по его мнению, не произойдет. Но в целом «вопрос не столько к налоговой службе, сколько к субъектам хозяйствования».

— Приведу простой пример. У нас до 2021 года были от НДС освобождены медпрепараты, производимые в Беларуси и ввозимые на ее территорию. В Российской Федерации ставка НДС была 10%. Но, несмотря на то что у нас было освобождение от налога, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Связывать это только с налогообложением как минимум не совсем корректно. Только с налогообложением. Я считаю, что роста цен не произойдет, — сказал министр.

Министр финансов Юрий Селиверстов ранее в комментарии FINANCE.TUT.BY пояснял , что ставки НДС на лекарства подняли «для их упорядочения в первую очередь с Российской Федерацией», а «цены в аптеках проконтролируют соответствующие службы — Минздрав, МАРТ», и эти ведомства, по мнению главы Минфина, не допустят необоснованного роста цен.