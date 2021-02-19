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В выходные в одном из микрорайонов Минска будет отключено водоснабжение

19.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В выходные в одном из микрорайонов Минска будет отключено водоснабжение

С 21:00 20.02.2021 до 06:00 21.02.2021 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ у жителей домов по улицам Карбышева, Тикоцкого, Седых и Калиновского будет отключено водоснабжение. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Минскводоканала».

После восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды в последующие двое суток.

Как отмечается в сообщении, на период проведения аварийно-восстановительных работ и до момента восстановления качественного водоснабжения будет организован подвоз воды автоцистернами. 

Полный перечень жилых домов, в которых будет временно отключено водоснабжение можно найти тут.

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С 21:00 20.02.2021 до 06:00 21.02.2021 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ у жителей домов по улицам Карбышева, Тикоцкого, Седых и Калиновского будет отключено...
 
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