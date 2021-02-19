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В Бобруйском районе при пожаре погибла пенсионерка

19.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бобруйском районе при пожаре погибла пенсионерка

При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 18 февраля. В 12.41 сообщение о горящем жилом доме в деревне Двор Горбацевичи Бобруйского района поступило в МЧС. Прибывшими на место происшествия спасателями было обнаружено тело погибшей 78-летней женщины, являвшейся хозяйкой дома.

Причины возгорания и гибели женщины пока неизвестны.

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При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел 18 февраля. В 12.41 сообщение о горящем жилом доме в...
 
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