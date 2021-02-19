|
В Бобруйском районе при пожаре погибла пенсионерка
Источник материала: ОНТ
При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка. Об этом со ссылкой на МЧС
Инцидент произошел 18 февраля. В 12.41 сообщение о горящем жилом доме в деревне Двор Горбацевичи Бобруйского района поступило в МЧС. Прибывшими на место происшествия спасателями было обнаружено тело погибшей 78-летней женщины, являвшейся хозяйкой дома.
Причины возгорания и гибели женщины пока неизвестны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел 18 февраля. В 12.41 сообщение о горящем жилом доме в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)