В Бобруйском районе при пожаре погибла пенсионерка

Источник материала: ОНТ

При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 18 февраля. В 12.41 сообщение о горящем жилом доме в деревне Двор Горбацевичи Бобруйского района поступило в МЧС. Прибывшими на место происшествия спасателями было обнаружено тело погибшей 78-летней женщины, являвшейся хозяйкой дома.

Причины возгорания и гибели женщины пока неизвестны.

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