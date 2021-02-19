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Европейская федерация гандбола определила самые яркие моменты игровой недели в Лиге чемпионов

19.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Европейская федерация гандбола определила самые яркие моменты игровой недели в Лиге чемпионов

Европейская федерация гандбола определила самые яркие моменты игровой недели в Лиге чемпионов.

Гол словенского разыгрывающего «Мешкова Бреста» Сташа Скубе в ворота «Пари Сен-Жермен» вошел в пятерку лучших по итогам 12-го тура. Также в топ-5 вошел гол в ворота «Эльверума» белорусского линейного «Кельце» Артема Королька. На первом месте в рейтинге – взятие ворот «Барселоны» в исполнении игрока «Нанта» Валеро Риверы.

Напомним, что БГК проведет свой следующий матч в турнире дома 24 февраля против португальского «Порту». 

Фото: EHF

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Теги: Брест
 
 
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Европейская федерация гандбола определила самые яркие моменты игровой недели в Лиге чемпионов. Гол словенского разыгрывающего «Мешкова Бреста» Сташа Скубе в...
 
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