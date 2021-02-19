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Европейская федерация гандбола определила самые яркие моменты игровой недели в Лиге чемпионов
Источник материала: ОНТ
Европейская федерация гандбола определила самые яркие моменты игровой недели в Лиге чемпионов.
Гол словенского разыгрывающего «Мешкова Бреста» Сташа Скубе в ворота «Пари Сен-Жермен» вошел в пятерку лучших по итогам 12-го тура. Также в топ-5 вошел гол в ворота «Эльверума» белорусского линейного «Кельце» Артема Королька. На первом месте в рейтинге – взятие ворот «Барселоны» в исполнении игрока «Нанта» Валеро Риверы.
Напомним, что БГК проведет свой следующий матч в турнире дома 24 февраля против португальского «Порту».
Фото: EHF
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Европейская федерация гандбола определила самые яркие моменты игровой недели в Лиге чемпионов. Гол словенского разыгрывающего «Мешкова Бреста» Сташа Скубе в...
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