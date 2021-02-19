Прогноз погоды на 20 февраля: начнется оттепель, пойдут осадки

Источник материала: ОНТ

Длительный морозный период завершается. Холодный антициклон уходит в более южные широты, оставляя шанс Атлантике повысить температуру. Морозы начнут ослабевать. В выходные дни по западу страны, а в начале следующей недели повсеместно начнется оттепель.

20 февраля с территории Польши в восточном направлении сместится теплый атмосферный фронт, вслед за которым начнут поступать теплые влажные воздушные массы с юго-запада Европы. В результате температура начнет постепенно повышаться. Но будет больше облачности и пойдут осадки.

В субботу облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем во многих районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег, по западной половине с дождем. Влажность до 90%. Местами туман, видимость до полукилометра, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, с переходом на западный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура от 0°C по западу, до -16°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 5–7 градусов прохладнее.

В середине дня от +3°C по Брестской области до -9°C по Могилевской и Витебской областям.

К вечеру от +1°C по западу до -7°C по северу.

В воскресенье скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, двигаясь с Балтийского моря, они принесут дальнейшее ослабление морозов. Будет облачно, но осадков станет меньше. По востоку страны – кратковременный снег, днем с дождем. Большая вероятность тумана, слабого гололеда, на дорогах гололедицы. Ветер западной четверти умеренный. Температура ночью -6°C…+1°C, по востоку до -10°C, днем от -2°C по востоку до +5°C по западу. В начале следующей недели оттепельная погода распространится на большую часть территории Беларуси.

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