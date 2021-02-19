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Cалат с мидиями. Простой и быстрый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

19.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Cалат с мидиями. Простой и быстрый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Салат – прекрасное дополнение к любому ужину. Рецептом, который покорит ваших домашних, делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Слоёный салат с мидиями – вкусный, полезный и не требует много времени.

Вам понадобятся:

  • мидии замороженные – 350 г;
  • яйца – 2 шт;
  • сыр – 70 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • майонез;
  • винный уксус;
  • укроп. 

Как готовить?

1. Подготовить ингредиенты: мидии разморозить, очистить и отварить. Яйца отварить, остудить, натереть на крупной тёрке. Сыр также натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить.

2. На сервировочной тарелке установить кулинарное кольцо.

3. Выложить слоями: 

  • мидии;
  • майонез;
  • чеснок;
  • полить винным уксусом;
  • сыр;
  • майонез;
  • яйца.








4. Украсить салат и поставить в холодильник на ночь.


Приятного аппетита!

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Салат – прекрасное дополнение к любому ужину. Рецептом, который покорит ваших домашних, делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Слоёный салат с мидиями – вкусный,...
 
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