Cалат с мидиями. Простой и быстрый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Салат – прекрасное дополнение к любому ужину. Рецептом, который покорит ваших домашних, делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Слоёный салат с мидиями – вкусный, полезный и не требует много времени.

Вам понадобятся:

мидии замороженные – 350 г;

яйца – 2 шт;

сыр – 70 г;

чеснок – 1 зубчик;

майонез;

винный уксус;

укроп.

Как готовить?

1. Подготовить ингредиенты: мидии разморозить, очистить и отварить. Яйца отварить, остудить, натереть на крупной тёрке. Сыр также натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить.

2. На сервировочной тарелке установить кулинарное кольцо.

3. Выложить слоями:

мидии;

майонез;

чеснок;

полить винным уксусом;

сыр;

майонез;

яйца.





























4. Украсить салат и поставить в холодильник на ночь.





Приятного аппетита!

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