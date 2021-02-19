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Cалат с мидиями. Простой и быстрый рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Салат – прекрасное дополнение к любому ужину. Рецептом, который покорит ваших домашних, делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Слоёный салат с мидиями – вкусный, полезный и не требует много времени.
Вам понадобятся:
Как готовить?
1. Подготовить ингредиенты: мидии разморозить, очистить и отварить. Яйца отварить, остудить, натереть на крупной тёрке. Сыр также натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить.
2. На сервировочной тарелке установить кулинарное кольцо.
3. Выложить слоями:
4. Украсить салат и поставить в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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Салат – прекрасное дополнение к любому ужину. Рецептом, который покорит ваших домашних, делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Слоёный салат с мидиями – вкусный,...
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