В Витебской области три дня и две ночи проходила «школа выживания»

Источник материала: ОНТ

В Витебской области на три дня и две ночи открылась «школа выживания». 9 команд спасателей со всей страны в реальных условиях проверяли свои знания и умения.





Маршрут в 40 километров по непроходимым лесам, через озёра и карьеры. Пригодилась зимой альпинистская подготовка и умение поплавать, чтобы спасти человека на другом берегу. В соревновании была задействована и техника МЧС: из труднодоступных мест эвакуировали пострадавшего на вертолёте. Почти 40 этапов, некоторые из них – в тёмное время суток. Финишировали сегодня в 4 утра. Победила команда спасателей Витебской области.

Нынешние соревнования прошли в небывало сложных условиях: 20-градусные морозы, чащи леса и водные препятствия. Однако с таким экстримом спасатели сталкиваются ежедневно и зимой, и летом. В прошлом году в лесах по всей стране во время поисковых операций спасли 783 человека, из них 33 ребенка.

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