В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в массовых беспорядках

Источник материала: ОНТ

В Москве задержали двух граждан Беларуси, разыскиваемых за участие в массовых беспорядках в Бресте в августе 2020 года. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

21-летнего и 17-летнего жителей областного центра разыскивали по подозрению в ряде преступлений, совершенных во время массовых беспорядков в городе.

На младшего из «беглецов» сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти еще в январе. Он, по версии следователей, во время августовских событий разбирал скамейки на проспекте Машерова и возводил из них баррикады. На старшего подозреваемого оперативники вышли уже в начале февраля: он, по версии следствия, оказал 9 августа милиционерам сопротивление при задержании, сопряженное с насилием.

Как отмечается в сообщении, оба белоруса уже попадали в поле зрения правоохранительных органов: младший неоднократно привлекался к административной ответственности, а старший является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в «договорных драках».

В настоящий момент оба молодых человека заключены под стражу. Они будут экстрадированы в Беларусь.

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