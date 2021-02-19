ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в массовых беспорядках

19.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в массовых беспорядках

В Москве задержали двух граждан Беларуси, разыскиваемых за участие в массовых беспорядках в Бресте в августе 2020 года. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

21-летнего и 17-летнего жителей областного центра разыскивали по подозрению в ряде преступлений, совершенных во время массовых беспорядков в городе. 

На младшего из «беглецов» сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти еще в январе. Он, по версии следователей, во время августовских событий разбирал скамейки на проспекте Машерова и возводил из них баррикады. На старшего подозреваемого оперативники вышли уже в начале февраля: он, по версии следствия, оказал 9 августа милиционерам сопротивление при задержании, сопряженное с насилием. 

Как отмечается в сообщении, оба белоруса уже попадали в поле зрения правоохранительных органов: младший неоднократно привлекался к административной ответственности, а старший является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в «договорных драках».

В настоящий момент оба молодых человека заключены под стражу. Они будут экстрадированы в Беларусь.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве задержали двух граждан Беларуси, разыскиваемых за участие в массовых беспорядках в Бресте в августе 2020 года. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чиновники проверили 130 аптек по всей стране: выяснили, не подняли ли необоснованно цены. Что увидели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by