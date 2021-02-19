Подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через морские терминалы России

Источник материала: ОНТ

В Москве подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через морские терминалы России. Проект на днях одобрил Александр Лукашенко.





Соглашение касается организации сотрудничества в области перевозки и перевалки через российские морские хабы белорусских нефтепродуктов, которые предназначены для экспорта в третьи страны. Срок соглашения – до 2023 года. Это более 10 миллионов тонн белорусского мазута, бензина и масла.

Общий поток белорусских товаров через порты стран Балтии ежегодно составляет около 10 миллиардов долларов. Это нефтепродукты, калийные удобрения (более 50% экспорта), продукция машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности. Транзит разделён между портами Латвии и Литвы примерно поровну: 55,5% приходится на Вентспилс и Ригу, 44,5% – на Клайпеду. Только литовские терминалы в год обслуживали более 14 миллионов тонн грузов из Беларуси. Это более 30% всех погрузок. Сейчас большая часть белорусского экспорта переориентирована на российский порт Усть-Луга. Сегодня же подписаны контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором – РЖД, который будет осуществлять доставку наших грузов до порта наземным транспортом. На протяжении всего срока соглашения стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации.

Межправительственный договор заключен на три года с возможностью автоматического продления. Напомним, в конце 2020-го Минск приостановил перевалку нефтепродуктов через Клайпеду. Причиной этого решения стала реакция балтийских стран на политическую ситуацию в Беларуси и грубое вмешательство во внутренние дела.

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