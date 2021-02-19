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Республиканский диктант по белорусскому языку прошел в Минске

19.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Республиканский диктант по белорусскому языку прошел в Минске

Неделя родного языка продолжается. Сегодня центральное событие республиканский диктант на родном языке.


Знания «роднай мовы» проверяли в Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук. В этом году благодаря онлайн-формату присоединиться смогли  сотни людей всех профессий и возрастов из разных уголков мира от Бразилии до Японии. 

Светлана Лапунина: «Пришла я потому, что живу в Беларуси, это моя страна, моя Родина. Хотя я и родилась на Кубани. И мне интересно. Я была отличница. Сейчас, к сожалению, уже не приходится говорить, потому что все уже как-то на русском языке, но знания, мне кажется, остались. Вот я хочу проверить».

Анастасия Морозова: «Хочется проверить себя в том плане, что тексты всегда разные, читающие тоже разные, у них своя манера, свой темп. Хочется проверить, есть у меня еще внутреннее чувство языка, не потерялось ли оно со временем»

Александр Локотко, директор Центра исследования белоруской культуры языка и литературы НАН Беларуси: «Отрывок знаменитого белорусского писателя В. Короткевича "Земля под белыми крыльями". Он символизирует суть нашей земли Белая Русь – это земля под белыми крыльями. И даже в далёкой Бразилии поймут, почему выбрали этот отрывок».

Завершится «неделя по-белорусски» Международным днём родного языка в воскресенье. 

 

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Неделя родного языка продолжается. Сегодня центральное событие – республиканский диктант на родном языке. Знания «роднай мовы» проверяли в Центральной научной...
 
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