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Республиканский диктант по белорусскому языку прошел в Минске
Источник материала: ОНТ
Неделя родного языка продолжается. Сегодня центральное событие – республиканский диктант на родном языке.
Знания «роднай мовы» проверяли в Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук. В этом году благодаря онлайн-формату присоединиться смогли сотни людей всех профессий и возрастов из разных уголков мира от Бразилии до Японии.
Завершится «неделя по-белорусски» Международным днём родного языка в воскресенье.
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Неделя родного языка продолжается. Сегодня центральное событие – республиканский диктант на родном языке. Знания «роднай мовы» проверяли в Центральной научной...
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