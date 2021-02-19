В Беларусь прибыл самолет, доставивший 100 тыс. доз китайской вакцины

Гуманитарный груз весом 3,8 т доставлен китайской авиакомпанией бесплатно, безвозмездно предоставляется и вакцина. Это результат реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.





— Через две недели мы сможем начать прививать этой вакциной белорусских граждан, — заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.





Он дал высокую оценку медицинской разработке китайских партнеров, отметив, что она доказала свою эффективность.

екст. Полностью т

















Фото Павла Русака



