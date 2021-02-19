|
Курс биткоина превысил 54 тысячи долларов за монету. Прогноз, что будет дальше с монетой
Источник материала: Tut.by
Курс биткоина 19 февраля превысил отметку в 54 тысячи долларов. По состоянию на 20.14 по минскому времени курс биткоина составлял 54 531 доллар за монету.
Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance
А 27 декабря биткоин
14 февраля стоимость монеты
Что будет дальше с биткоином
На фоне роста курса биткоина все чаще звучат прогнозы о многократном росте стоимости актива в долгосрочной перспективе,
Если в ближайшее время монета превысит $ 53 тыс. (сегодня это произошло. — Прим. ред.), то дальнейшая динамика — это рост к цене $ 56 тыс., уверен генеральный директор криптовалютной р2р-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. После этого он прогнозирует просадку до $ 52−53 тыс. или даже ниже.
«Однако в середине весны мы вполне можем увидеть биткоин по 100 тыс. за монету», — считает Росс-Джонсон.
Среди причин такого роста он назвал бычий рынок, приход крупнейших институциональных инвесторов, ограниченное число биткоинов. Кроме того, цифровые валюты за последний год стали не только защитным активом, но и вызвали определенный хайп, добавил специалист. Поэтому в криптовалюты сейчас активно заходят инвесторы, как институциональные, так и частные — в попытках получить максимальную прибыль. Что еще больше способствует росту стоимости биткоина.
Соотношение объемов покупателей и продавцов на фьючерсных криптоплощадках говорит о том, что в скором времени биткоин отправится на коррекцию, считает Виктор Першиков, ведущий аналитик 8848 Invest. Он не исключил, что перед этим произойдет рывок курса первой криптовалюты в область $ 54−55 тыс., однако в марте-апреле текущего года эксперт называет более высокой вероятность коррекции, чем продолжения затяжного роста.
«В случае начала затяжной коррекции целевым уровнем будет выступать отметка $ 30 тыс. Продолжение роста биткоина до уровней в $ 70 тыс. и выше можно ожидать в III-IV кварталах этого года. Однако, для того, чтобы рынок показал значительный
рост с обновлением исторических максимумов, на активах должна произойти здоровая ценовая коррекция, вероятность которой растет с каждым новым рывком цены», — объяснил Першиков.
На текущий момент вероятность достижения уровня в $ 100 тыс. в нынешнем году участниками рынка опционов оценивается менее чем в 4%. О том, будет ли достигнут уровень в $ 100 тыс. можно будет говорить после коррекции и достижения промежуточной цели на уровне в $ 70 тыс., которая в этом году выглядит более перспективной и достижимой, заключил Першиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 20.14 по минскому времени курс биткоина составлял 54 531 доллар за монету.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)