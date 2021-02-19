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Курс биткоина превысил 54 тысячи долларов за монету. Прогноз, что будет дальше с монетой

19.02.2021 20:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс биткоина 19 февраля превысил отметку в 54 тысячи долларов. По состоянию на 20.14 по минскому времени курс биткоина составлял 54 531 доллар за монету.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.

А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости. В начале января курс этой криптовалюты превышал отметку в 30 тысяч долларов за монету. 8 февраля курс биткоина на некоторое время превышал отметку в 44 тысячи долларов за монету.

14 февраля стоимость монеты превышала отметку в 49 тысяч долларов, а 16-го числа — 50 тысяч долларов.

Что будет дальше с биткоином

На фоне роста курса биткоина все чаще звучат прогнозы о многократном росте стоимости актива в долгосрочной перспективе, пишет РБК. Например, управляющий директор Citibank Том Фитцпатрик предположил, что цена актива уже в этом году способна достичь $ 318 тыс., а аналитики консалтинговой компании The Motley Fool выразили уверенность, что в ближайшие 15 лет она поднимется в 10 раз с текущих уровней. Однако опрошенные «РБК-Крипто» эксперты полагают, что в ближайшее время биткоин ожидает коррекция.

Если в ближайшее время монета превысит $ 53 тыс. (сегодня это произошло. — Прим. ред.), то дальнейшая динамика — это рост к цене $ 56 тыс., уверен генеральный директор криптовалютной р2р-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. После этого он прогнозирует просадку до $ 52−53 тыс. или даже ниже.

«Однако в середине весны мы вполне можем увидеть биткоин по 100 тыс. за монету», — считает Росс-Джонсон.

Среди причин такого роста он назвал бычий рынок, приход крупнейших институциональных инвесторов, ограниченное число биткоинов. Кроме того, цифровые валюты за последний год стали не только защитным активом, но и вызвали определенный хайп, добавил специалист. Поэтому в криптовалюты сейчас активно заходят инвесторы, как институциональные, так и частные — в попытках получить максимальную прибыль. Что еще больше способствует росту стоимости биткоина.

Соотношение объемов покупателей и продавцов на фьючерсных криптоплощадках говорит о том, что в скором времени биткоин отправится на коррекцию, считает Виктор Першиков, ведущий аналитик 8848 Invest. Он не исключил, что перед этим произойдет рывок курса первой криптовалюты в область $ 54−55 тыс., однако в марте-апреле текущего года эксперт называет более высокой вероятность коррекции, чем продолжения затяжного роста.

«В случае начала затяжной коррекции целевым уровнем будет выступать отметка $ 30 тыс. Продолжение роста биткоина до уровней в $ 70 тыс. и выше можно ожидать в III-IV кварталах этого года. Однако, для того, чтобы рынок показал значительный

рост с обновлением исторических максимумов, на активах должна произойти здоровая ценовая коррекция, вероятность которой растет с каждым новым рывком цены», — объяснил Першиков.

На текущий момент вероятность достижения уровня в $ 100 тыс. в нынешнем году участниками рынка опционов оценивается менее чем в 4%. О том, будет ли достигнут уровень в $ 100 тыс. можно будет говорить после коррекции и достижения промежуточной цели на уровне в $ 70 тыс., которая в этом году выглядит более перспективной и достижимой, заключил Першиков.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По состоянию на 20.14 по минскому времени курс биткоина составлял 54 531 доллар за монету.
 
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