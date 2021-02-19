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Помолодевшая «Павлинка»: Лукашенко побывал на репетиции в Купаловском театре
19.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы. Глава государства побывал на репетиции легендарного спектакля «Павлинка», передает «МИР 24».
Это визитная карточка старейшей сцены в стране. Сегодня в спектакле играет много молодых актеров. Они были отобраны в театр в прошлом году, после того, как в августе часть труппы уволилась. Александр Лукашенко пообщался с актерами. Президент заявил, что театр – это достояние народа, которое нельзя потерять.
Новый 101-й сезон в Купаловском театре официально начнется в сентябре.
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Спектакль «Павлинка» – это визитная карточка старейшей сцены в стране. Сегодня в спектакле задействовано много молодых актеров.
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