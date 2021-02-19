Помолодевшая «Павлинка»: Лукашенко побывал на репетиции в Купаловском театре

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы. Глава государства побывал на репетиции легендарного спектакля «Павлинка», передает «МИР 24».

Это визитная карточка старейшей сцены в стране. Сегодня в спектакле играет много молодых актеров. Они были отобраны в театр в прошлом году, после того, как в августе часть труппы уволилась. Александр Лукашенко пообщался с актерами. Президент заявил, что театр – это достояние народа, которое нельзя потерять.

«Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции. Я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове». А это – делать то, что останется в памяти. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других, и в этом будет хороший национализм», – сказал президент Беларуси.

Новый 101-й сезон в Купаловском театре официально начнется в сентябре.