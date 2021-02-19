ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Помолодевшая «Павлинка»: Лукашенко побывал на репетиции в Купаловском театре

19.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы. Глава государства побывал на репетиции легендарного спектакля «Павлинка», передает «МИР 24».

Это визитная карточка старейшей сцены в стране. Сегодня в спектакле играет много молодых актеров. Они были отобраны в театр в прошлом году, после того, как в августе часть труппы уволилась. Александр Лукашенко пообщался с актерами. Президент заявил, что театр – это достояние народа, которое нельзя потерять.

«Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции. Я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове». А это – делать то, что останется в памяти. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других, и в этом будет хороший национализм», – сказал президент Беларуси.

Новый 101-й сезон в Купаловском театре официально начнется в сентябре.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спектакль «Павлинка» – это визитная карточка старейшей сцены в стране. Сегодня в спектакле задействовано много молодых актеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Курс биткоина превысил 54 тысячи долларов за монету. Прогноз, что будет дальше с монетой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by