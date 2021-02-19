ЕС: Приговор Андреевой и Чульцовой призван запугать и заставить замолчать журналистов

Европейский союз «решительно осуждает репрессии, осуществляемые белорусскими властями после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано в связи с эскалацией репрессий в отношении журналистов.





«В последние дни усилилось недопустимое преследование правозащитников, сотрудников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов, — сказал Стано. — Вчера две журналистки "Белсата" Дарья Чульцова и Екатерина Андреева были приговорены к двум годам лишения свободы по необоснованным обвинениям. Аналогичная участь постигла и других сотрудников медиа. Такие приговоры направлены на то, чтобы запугать и заставить замолчать журналистов и сотрудников СМИ, которые просто выполняют свою работу, а также на то, чтобы народ в Беларуси и за ее пределами не получал достоверную информацию.

В ЕС также напоминают, что дипломатам «должно быть разрешено работать без запугивания, уничижительного обращения и дезинформации со стороны государственных СМИ, что произошло в последние дни».

«ЕС призывает белорусские власти прекратить нарушения прав человека и основных свобод, включая свободу прессы, и нарушение верховенства закона. Вместо эскалации насилия белорусские власти должны уважать желания своих граждан и участвовать во всестороннем национальном диалоге», — подчеркнул Стано.

Суд Фрунзенского района 18 февраля приговорил Андрееву и Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Журналистки признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях). Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова).