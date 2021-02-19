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Байден: Трансатлантический союз вернулся

19.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден: Трансатлантический союз вернулся

  • 19.02.2021, 20:34
Байден: Трансатлантический союз вернулся
фото: Assosiated Press

Президент США напомнил, что нападение на одного члена НАТО означает нападение на всех.

Президент США Джо Байден заявил союзникам, что Америка вернулась, а партнерство между Европой и Соединенными Штатами должно оставаться краеугольным камнем всего, чего они хотят добиться в 21 веке, передает zn.ua.

“Америка вернулась. Трансатлантический союз вернулся. И мы не оглядываемся назад, а смотрим вперед все вместе… Партнерство между Европой и США, на мой взгляд, должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы хотим добиться в 21 веке. Точно так, как мы это сделали в 20 веке”, - сказал Байден во время выступления на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Он напомнил, что мировая динамика сместилась, а новые кризисы требуют напряженной работы союзников.

“Мы не можем сосредоточиться только на конкуренции между странами, которые угрожают расколоть мир. И не только на глобальных вызовах, которые угрожают утопить всех нас вместе, если мы не сможем сотрудничать. Мы должны сделать и то, и другое. Работать в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами", - добавил американский президент.

США будут тесно сотрудничать с партнерами по ЕС, со столицами от Рима до Риги, чтобы противостоять общим вызовам, с которыми все сталкиваются, сказал он.

“Мы продолжаем поддерживать цели Европы. США полностью привержены нашему союзу с НАТО. И я приветствую, что Европа увеличивает инвестиции в военные возможности, которые позволили нам обеспечить нашу общую оборону. Мы будем придерживаться статьи 5. Это гарантия того, что нападение на одного - это нападение на всех. Это наше непоколебимое полотно. И единственный раз статья 5 была вызвана после того, как США были атакованы 11 сентября. Вы, наши союзники, стали вместе с нами, чтобы сразиться с Аль-Каидой”, - подчеркнул Байден.

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Президент США напомнил, что нападение на одного члена НАТО означает нападение на всех.
 
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