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«С ветром весенним впустить перемены!»
Источник материала: Хартия'97
«С ветром весенним впустить перемены!»
Пинчанка написала стихотворение о грядущих в стране событиях.
Ганка з-пад Пiнску написала стихотворение о грядущих в стране событиях.
Стихотворение опубликовал телеграм-канал
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Весна на пороге, пора просыпаться!
К Пасхе успеть в доме нашем убраться.
Вывести плесень, смести паутину,
С прелестным пейзажем повесить картину.
Час закатать рукава для работы!
Прямо сейчас, а не ждать до субботы.
Вытряхнуть старые тряпки из шкафа,
Дырявую шапку и ржавую бляху.
Мокрою шваброй проехать по стенам,
Щели задраить монтажною пеной.
С хламом и грязью пора распрощаться,
Хватит в вонючей пыли задыхаться.
Дустом засыпать ходы тараканьи
Тапком по нечисти, без колебаний.
Настежь открыть в доме окна и двери
С ветром весенним впустить перемены!
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Пинчанка написала стихотворение о грядущих в стране событиях.
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