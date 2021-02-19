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СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены

19.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены

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  • 19.02.2021, 20:00
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СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены
Виктор Медведчук
Фото: Reuters

Санкции распространяются на все имущество кума Путина.

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 19 февраля ввел санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Санкции накладываются на все имущество Виктора Медведчука. По словам Данилова, телеканал 1+1, часть собственности которого принадлежит Оксане Марченко, продолжит работать.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на заседании СНБО ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, которые летали по маршруту Киев — Москва.

Всего под санкции из-за финансирования терроризма (ст. 258−5 УК Украины) попали такие физлица:

Константин Вацковский (гражданин РФ);

Виталий Донченко (гражданин РФ);

Наталья Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака);

Сергей Лисогор (гражданин РФ);

Оксана Марченко (супруга Виктора Медведчука);

Александр Маслюк (гражданин РФ);

Виктор Медведчук (лидер Оппозиционной платформы — За жизнь;

Михаил Попов (гражданин РФ).

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Санкции распространяются на все имущество кума Путина.
 
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