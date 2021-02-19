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СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены
Источник материала: Хартия'97
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и его жены
Санкции распространяются на все имущество кума Путина.
Совет нацбезопасности и обороны на заседании 19 февраля ввел санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма,
Санкции накладываются на все имущество Виктора Медведчука. По словам Данилова, телеканал 1+1, часть собственности которого принадлежит Оксане Марченко, продолжит работать.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на заседании СНБО ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, которые летали по маршруту Киев — Москва.
Всего под санкции из-за финансирования терроризма (ст. 258−5 УК Украины) попали такие физлица:
Константин Вацковский (гражданин РФ);
Виталий Донченко (гражданин РФ);
Наталья Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака);
Сергей Лисогор (гражданин РФ);
Оксана Марченко (супруга Виктора Медведчука);
Александр Маслюк (гражданин РФ);
Виктор Медведчук (лидер Оппозиционной платформы — За жизнь;
Михаил Попов (гражданин РФ).
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Санкции распространяются на все имущество кума Путина.
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