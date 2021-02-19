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Капитализация биткоина превысила $1 трлн

19.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Капитализация биткоина превысила $1 трлн

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  • 19.02.2021, 19:39
Капитализация биткоина превысила трлн

Средняя цена биткоина впервые превысила $53 тыс.

Капитализация биткоина достигла в $1 трлн, свидетельствуют данные сервисов CoinDesk и CoinMarketCap, рассчитывающих среднюю цену криптовалюты на биржах. По данным CoinMarketCap, капитализация на 18:51 по Минску составляет $1 трлн 57,8 млн.

Менее чем за час до преодоления психологической отметки средняя цена биткоина впервые превысила $53 тыс. CoinDesk в 18:55 оценивал ее в $53 767,43. Отметим, что суммарная стоимость выпущенных биткоинов включает в себе в том числе и средства, не выпущенные на торги.

Цена биткойна с декабря 2020 года активно растет и регулярно обновляет исторические рекорды. Ранее основатель Tesla Илон Маск сказал, что считает биткоин «чуть менее глупой формой ликвидности», чем наличные средства. При этом Маск заявил, что решение Tesla вложить $1,5 млрд в криптовалюту не отражает напрямую его мнение.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Средняя цена биткоина впервые превысила $53 тыс.
 
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