Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Калинкина: Либо диалог, либо стенка на стенку Белорусское общество раскололось на тех, кто боится и тех, кто решил, что хватит жить в страхе, считает Калинкина.

Такое мнение высказала журналистка «Белсата», бывший главный редактор «Белорусской деловой газеты» и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».Власти круглосуточно подогревают нетерпимость внутри белорусского общества через все госСМИ. В этой ситуации нам очень важно не поддаваться на провокации, - отметила Светлана Калинкина.По ее словам, власть действует по кальке Советского Союза. Думайте, что хотите, обсуждайте на кухнях, но, чтобы никаких акций протеста не было.На взгляд Светланы Калинкиной, для предотвращения раскола в обществе в стране должны пройти свободные честные выборы, только тогда ситуация успокоится. Но власть не хочет проводить эти выборы, и в этом проблема. Для власти эти выборы будут означать либо конец, либо начало конца.- Я считаю, что оппозиция поступает абсолютно правильно, когда предлагает диалог провластным чиновниками. Хотя у такого подхода много критиков. Но я не вижу другого способа выхода из ситуации. Либо диалог, либо стенка на стенку. Другой вопрос, что делать с людьми, которые действительно замешаны в преступлениях. Это очень сложный вопрос, который не добавляет спокойствия, мира и единства обществу. В этом плане мы не придумаем чего-то лучшего, чем то, что было придумано до нас и применялось во всем цивилизованном мире. Любую проблему нужно решать путем широкой общественной дискуссии, путем озвучивания аргументов самых разных сторон. Когда люди с разными точками зрения встречаются, спорят, ругаются, а потом находят компромиссное решение - это признак здорового общества. Все болезненные решения не должны приниматься кулуарно. Это не должно быть как ВНС: когда делегатов выбрать нельзя, журналистам прийти на собрание нельзя, оппозицию не приглашать, и вообще все решения уже давно приняты, - высказала свою точку зрения Светла Калинкина.