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Калинкина: Либо диалог, либо стенка на стенку
Источник материала: UDF
Власти круглосуточно подогревают нетерпимость внутри белорусского общества через все госСМИ. В этой ситуации нам очень важно не поддаваться на провокации, - отметила Светлана Калинкина.
По ее словам, власть действует по кальке Советского Союза. Думайте, что хотите, обсуждайте на кухнях, но, чтобы никаких акций протеста не было.
На взгляд Светланы Калинкиной, для предотвращения раскола в обществе в стране должны пройти свободные честные выборы, только тогда ситуация успокоится. Но власть не хочет проводить эти выборы, и в этом проблема. Для власти эти выборы будут означать либо конец, либо начало конца.
- Я считаю, что оппозиция поступает абсолютно правильно, когда предлагает диалог провластным чиновниками. Хотя у такого подхода много критиков. Но я не вижу другого способа выхода из ситуации. Либо диалог, либо стенка на стенку. Другой вопрос, что делать с людьми, которые действительно замешаны в преступлениях. Это очень сложный вопрос, который не добавляет спокойствия, мира и единства обществу. В этом плане мы не придумаем чего-то лучшего, чем то, что было придумано до нас и применялось во всем цивилизованном мире. Любую проблему нужно решать путем широкой общественной дискуссии, путем озвучивания аргументов самых разных сторон. Когда люди с разными точками зрения встречаются, спорят, ругаются, а потом находят компромиссное решение - это признак здорового общества. Все болезненные решения не должны приниматься кулуарно. Это не должно быть как ВНС: когда делегатов выбрать нельзя, журналистам прийти на собрание нельзя, оппозицию не приглашать, и вообще все решения уже давно приняты, - высказала свою точку зрения Светла Калинкина.
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Белорусское общество раскололось на тех, кто боится и тех, кто решил, что хватит жить в страхе, считает Калинкина.
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