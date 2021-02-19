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В Минске 13-летняя школьница выскочила из-за припаркованных авто прямо под колеса Jaguar
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Жудро под колеса авто попала 13-летняя девочка. Ребенок с травмами в больнице, сообщает пресс-служба ГАИ.
ДТП произошло в пятницу около 16.35. Водитель на Jaguar ехала по двору у дома № 51 по улице Жудро и сбила 13-летнюю девочку, которая выскочила на дорогу из-за припаркованных авто.
Подросток с травмами доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП произошло в пятницу около 16.35. Водитель на Jaguar ехала по двору у дома № 51 по улице Жудро.
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