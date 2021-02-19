ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельчанин получил два с половиной года колонии за выбитый из рук сотрудницы милиции телефон

19.02.2021 21:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В суде Центрального района Гомеля 19 февраля вынесли приговор Дмитрию Тимошенко. Его признали виновным в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщают правозащитники «Весны».

Гомельчанин получил два с половиной года колонии за выбитый из рук сотрудницы милиции телефон

Все случилось 15 ноября на протестной акции. 22-летний Дмитрий Тимошенко ударил по руке сотрудницу милиции Наталью Синкевич, которая снимала на телефон протестующих. Телефон упал и разбился. Материальный ущерб составил 800 рублей.

«Я испугался, что в дальнейшем буду привлечен к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. Я попытался выбить рукой телефон у сотрудницы. Целился в телефон, был испуган», — объяснял на суде Дмитрий Тимошенко.

Действия Дмитрия расценили как насилие над сотрудницей милиции по причинам «политической вражды». 18 ноября парня задержали и взяли под стражу.

В суде допросили потерпевшую сотрудницу ОВД Центрального района Гомеля Наталью Синкевич. Она рассказала, что 15 ноября была задействована на охране общественного порядка.

«От удара у меня был синяк. Материальный ущерб — разбитый телефон, который уже не работал. Телефон был взят в кредит, который я до сих пор не выплатила. Материальный ущерб мама Дмитрия Тимошенко мне возместила».

Сотрудница милиции заявила, что ей были нанесены физическая боль и моральные страдания и потребовала компенсацию в размере 1000 рублей.

Судья Сергей Карманович признал Дмитрия Тимошенко виновным и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительном учреждении общего режима. Также подсудимому предстоит выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей — 1000 рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Центрального района Гомеля 19 февраля вынесли приговор Дмитрию Тимошенко. Его признали виновным в насилии или угрозе применения насилия в отношении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-дипломат: «Сотрудников МВД прячут под масками и вымышленными именами, а представителей Минобороны выкатывают под софиты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by