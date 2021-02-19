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Совет министров иностранных дел ЕС на заседании 22 февраля обсудит ситуацию в Беларуси

19.02.2021 21:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза на заседании 22 февраля будет обсуждена ситуация в Беларуси.

Совет министров иностранных дел ЕС на заседании 22 февраля обсудит ситуацию в Беларуси

«Верховный представитель [ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель] поднимет вопрос о дальнейшем ухудшении ситуации в Беларуси и продолжающихся репрессиях против правозащитников, гражданского общества и журналистов», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Осенью ЕС ввел три пакета санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификацию итогов президентских выборов и преследование инакомыслящих в Беларуси, а также в отношении некоторых предприятий. Дата рассмотрения четвертого пакета санкций пока не назначена.

 
 
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На заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза на заседании 22 февраля будет обсуждена ситуация в Беларуси.
 
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