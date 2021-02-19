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"Ударил сотрудницу милиции по руке, у нее выпал телефон" - гомельчанин получил два с половиной года колонии

19.02.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Центрального района г. Гомеля 19 февраля с последним словом выступил Дмитрий Тимошенко, которого обвиняют в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудницы милиции (ст. 364 Уголовного кодекса).

"Ударил сотрудницу милиции по руке, у нее выпал телефон" - гомельчанин получил два с половиной года колонии
митрий Тимошенко в суде. Фото "Гомельская Весна"
Об этом сообщает "Гомельская Весна".

Еще 15 ноября на протестной акции подсудимый ударил по руке сотрудницу ОВД Наталью Синкевич, которая снимала граждан, телефон выпал из ее рук и разбился.

Дело рассматривает судья Сергей Карманович.

Согласно обвинению, 15 ноября в Гомеле во время протестов Дмитрий Тимошенко ударил по руке сотрудницу милиции Наталью Синкевич, которая снимала на телефон протестующих. Телефон упал и разбился.

В судебных прений прокурор запросил для обвиняемого четыре года лишения свободы.

Дмитрий Тимошенко во время своей речи плачет, просит прощения у потерпевшей, родителей, которым принес проблемы.

"Я не преступник. На скамье подсудимых оказался первый и последний раз. Я раскаиваюсь, у меня не было мотива политической вражды. Прошу дать мне наказание не связанное с лишением свободы", - сказал подсудимый.

Оглашение решения состоялось в 16.00.

Судья признал Дмитрия Тимошенко виновным и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительном учреждении общего режима. Также подсудимому предстоит выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей милиционеру 1000 рублей.

Как сообщает Радио Свобода, отец обвиняемого Андрей считает решение суда слишком суровым и несправедливым.

"Я возмущен нашей системой правосудия. У него не было судимости, первый раз попал под суд... И такой приговор! Такая ситуация в стране настораживает", — заметил он.

Мать Ольга говорит, что Дмитрий окончил школу с золотой медалью, поступил на бюджет в БГУИР, выучился на программиста и устроился на работу.

"Мой сын — порядочный и воспитанный человек. Когда убили Романа Бондаренко — он был очень расстроен. Он говорил, что что-то неладное происходит в нашей стране. Возможно, поэтому пошел на акцию протеста", — высказалась мать.

Напомним, 15 ноября в Гомеле проходила немногочисленная акция памяти Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября в Минске. Часть людей пошла по проспекту Победы, вторая — по улице Советской. Группка людей была у цирка. Их снимала на мобильный телефон милиционерка Наталья Синкевич.

"Я испугался, что в дальнейшем буду привлечен к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. Я попытался выбить рукой телефон у сотрудницы. Целился в телефон, был испуган", — объяснял на суде Дмитрий Тимошенко.

Тут же возле цирка его и задержали. Действия Дмитрия расценили как насилие над сотрудницей милиции по причинам "политической вражды".
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В суде Центрального района г. Гомеля 19 февраля с последним словом выступил Дмитрий Тимошенко, которого обвиняют в насилии или угрозе применения насилия в...
 
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