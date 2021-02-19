 Блеск ковров на все 5

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К химчистке ковров чаще всего прибегают тогда, когда стоит вопрос о его замене. Например, после неудачных попыток самостоятельно дать ему вторую жизнь.

Трудно выводимые пятна, потускневшие цвета или неравномерная окраска, потеря объема и шелковистости ворса, появление неприятного запаха в помещении.

Знакомо?

Настало время отправить ваш ковер в химчистку! Сейчас такая услуга доступна как на дому, так и с вывозом ковра в цех компании, предоставляющей такую услугу.

На вопросы о том, чем чревато отсутствие должного ухода за ковром, что можно, и нужно, а что не стоит делать самостоятельно, - нам ответит в небольшом интервью сотрудник клининговой компании "Блеск на 5" Александр Соломко.

- Добрый день, Александр. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и своей работе.

- Добрый день! Начну, пожалуй, с себя. В клининговую компанию я устроился работать шесть лет назад, по рекомендации знакомого. Это была молодая компания, осуществляющая услуги по уборке квартир и офисов. Начинал работу начальником мобильной бригады из трех человек. Позже стал совмещать с обязанностями менеджера по работе с юридическими лицами. На сегодняшний день я руковожу обучением сотрудников и в сложных случаях выступаю в качестве технолога.

Со стороны может показаться, что уборка - дело нехитрое, однако это не так. Особенно, если требуется гарантированный результат и есть нормативы по времени выполнения на каждый вид работ. Качество работ предполагает выполнение их строго по технологии, согласно определенному алгоритму, использование в ходе работ профессионального оборудования, инструментов и материалов.

Бывают неординарные случаи, в таком случае заказчик до начала работ предупреждается о невозможности гарантии. Например, трудно выводимое пятно на эксклюзивной поверхности (в данном случае – окрашенная/обработанная или произведенная непромышленным, в том числе ручным способом, или с неизвестным составом). В таких случаях приходится искать информацию о технологии изготовления, материалах, о возможных способах, в том числе бытовых, «народных», искать оптимальные средства для решения задачи. Иногда, сталкиваясь с экзотическими отделочными материалами, удается найти образцы, и на них протестировать реакцию на используемое средство. Лично мне помогает знание химии, а также богатый практический опыт, который я получил за годы работы.

Позже был оборудован цех по химчистке ковров с вывозом, и закуплено оборудование и средства для чистки ковров на дому у заказчика.

- Расскажите, пожалуйста, о том, что такое химчистка ковра и чем она отличается от самостоятельной чистки пылесосом?

- Во-первых, я бы хотел расставить акценты. Химчистка ковра - это чистка с применением продукции химической промышленности: очищающих шампуней, гелей, пятновыводителей, кондиционеров. Мы используем в работе только профессиональные, не представляющие угрозы для человека или животных средства.

Чистка без химических средств может осуществляться пылесосом, щеткой, влажной салфеткой, парогенератором.

Это все доступные способы поддерживать в надлежащем виде ковер в течение первого года после его покупки и в промежутках между более основательным глубоким очищением.

Я бы рекомендовал делать химчистку раз в полгода. Это полезно не только для внешнего вида и сохранности изделия, но и для здоровья. Дело в том, что помимо видимых загрязнений, в ворсе ковра много пыли, шерсти (при наличии животных), пылевых клещей, болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов. Последние могут быть принесены как домашними животными, которым доступен выгул, так и на подошвах обуви, используемой вне дома.

Что касается самостоятельной чистки в домашних условиях, то давайте просто перечислю сколько усилий эта работа занимает во время влажной химчистки ковра в цеху:

Первичная чистка вакуумным пылесосом от основного мусора;

Применение пятновыводителей;

Чистка роторной машиной;

Смывание остатков моющих средств;

Кондиционирование ковра;

Сушка;

Причесывание ворса.

Даже при наличии довольно мощного моющего пылесоса, полноценно повторить весь процесс в бытовых условиях довольно сложно, а полноценно высушить ковер после чистки с применением жидкостей или воды в домашних условиях не представляется возможным. В случае слишком долгого периода высыхания, даже ковер с низким ворсом приобретет стойкий неприятный запах, также могут остаться разводы от воды при высыхании.

- Какие рекомендации вы можете дать читателям по выбору средств для самостоятельного ухода за ковром?

- Тут многое зависит от длины и плотности ворса, состава волокон, цвета ковра. Например, деликатный короткий ворс может быть вискозным, синтетическим или натуральным шелковым.

В случае с синтетическим ворсом, можно использовать нейтральные очищающие средства слабой концентрации. Для вискозы и шелка их не рекомендуется использовать вовсе – только сухая чистка. Для шерстяных ковров можно воспользоваться слабым раствором очищающего средства, не содержащего кондиционер.

Инструменты так же важны – не трите такие ковры жесткой губкой или щеткой – ворс распушиться и потеряет привлекательность. Длинноворсовые ковры, ковры с плотным или декоративным ворсом, лучше подвергать химической чистке.

В любом случае, прежде, чем приступать к выбору средств по уходу за изделием, стоит осмотреть его изнаночную сторону, на которую в подавляющем большинстве случаев есть указания по уходу за изделием и его состав.

- Клиентам необходимо привозить ковры самостоятельно в химчистку или можно оформить вывоз?

- При оформлении заявки на прием заказа мастер обязательно уточняет, где будет проводиться химчистка - на дому или с вывозом.

Стоит обратить внимание, что чистка на дому не проводиться на полах с покрытием паркетом и ламинатом.

При заказе услуги уточняются размеры ковра, состав (если он известен владельцу), удобное для заказчика время приезда мастера. Рассчитывается стоимость и срок выполнения заказа.

- Что пользуется большим спросом: чистка ковра на дому или с вывозом в цех?

- Примерно 70% химчисток заказывают с вывозом в цех, а остальные 30% это чистка ковров на дому . К нам обращаются не только частные лица, но и организации. В случае, если речь идет о спортивном центре, гостинице, ресторане, государственных учреждениях, офисах – там нет препятствий для проведения чистки на месте. В квартирах и домах, помимо желания заказчика, учитывается напольное покрытие.

- Благодарю вас за интересную беседу, успехов вам и компании «Блеск на 5».

- Спасибо! Надеюсь, что наш разговор оказался полезен читателям.

Компания «Блеск на 5» ‎занимается услугами клининга и химчистки в Минске с 2013 года. Доверие постоянных и новых клиентов завоевывает качеством услуг, а также регулярно радует проведением различный акций.