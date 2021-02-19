Экс-дипломат: «Сотрудников МВД прячут под масками и вымышленными именами, а представителей Минобороны выкатывают под софиты»

Источник материала: Салiдарнасць

Валерий Ковалевский призывает сотрудников силовых структур присоединиться к ByPol и помогать белорусскому народу.

Глава Кабинета Тихановской в своем обращении обратил внимание на то, что в Бресте (где судят Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову – прим. «С»), объявили имя человека, который застрелил безоружного Геннадия Шутова.

— Это Роман Гаврилов, капитан пятой бригады сил специальных операций. На этом процессе мы узнали, что командующий ССО отдал приказ выдать боевое оружие. Это очень показательно, — считает Валерий Ковалевский. — Сотрудников МВД государство прячет под масками и вымышленными именами, а представителей Минобороны легко и просто выкатывают под софиты.





Слева в медицинской маске — военнослужащий, стрелявший в Шутова. Фото: Роман Кисляк

Исполнителей сдадут без всяких сомнений. Это сигнал для всех, кого задействовали в операциях по погашению протестов. Лукашенко пытается найти лояльных в стране, где лояльных больше нет.

Суд по делу свидетеля смертельного выстрела в Бресте. Стрелявший просил закрыть процесс: мол, ему угрожают

Он сам это признает, возмущаясь, что разберется со всеми «змагарами, невероятными и бэчэбэшниками» внутри системы. Но кроме группы людей, помогавшей захватить власть после выборов, доверять ему больше некому.

И поэтому паранойя Лукашенко пожирает его же вертикаль каждый день. Сейчас он пытается убедить вас, что удержался и будет мстить.

Ковалевский отмечает: внутри системы идет тотальное разложение.

— Он стремительно теряет сторонников, а те, что пока остаются, попадают под постоянные проверки лояльности. Он не решился разогнать «нелояльных» осенью, чтобы вы не пополнили ряды протестующих. И поэтому сейчас он зачищает всех.

Всех, кто поставил подпись за другого кандидата. Кто не стал задерживать человека с флагом. Кто предпочел следовать закону, а не марать руки преступными приказами.

Глава Кабинета Тихановской заявил об активной зачистке всех центральных аппаратов.

— Полностью распущено четвертое управление КГБ по защите конституционного строя. Идут увольнения в СК, ОАЦ и даже ГУБОПиК. Очередь на права категории D из бывших милиционеров и силовиков стоит на год вперед — среди дальнобойщиков скоро станет много офицеров.

А тем временем вакансии в системе заполняются с трудом. В департамент охраны МВД уже берут людей с административными правонарушениями, не связанными с нарушениями ПДД. Раньше такого не было никогда.

Опытных профессионалов среди прокуроров, судей и следователей заменяют молодыми специалистами — чтобы использовать их как машину для вынесения беспочвенных приговоров журналистам и врачам.

Председатели исполкомов, начальники управлений и отделов, рядовые сотрудники даже в налоговой службе подвергаются чисткам, и их преемники уже боятся получать назначения от нелегитимной власти. Все они массово зондируют почву у местного бизнеса о возможном трудоустройстве по весне.

Валерий Ковалевский призывает силовиков присоединиться к своим коллегам, которые приносят пользу белорусскому народу. Сделать это можно, написав на ByPol@protonmail.com или в телеграм-бот @osb_by_pol.

— Чем дольше вас использует Лукашенко, тем грязнее ваш мундир и тем мрачнее ваше будущее. Все, кто потворствует этой системе, будут брошены ею же на обочину истории, в новой Беларуси никто не оценит их поддержку репрессивного режима.

Но есть место в новой Беларуси для тех, кто защищает народ и закон. Мы не сторонники поголовных люстраций и преследования невиновных. Каждый, кто помогает нам сейчас, каждый, кто работает с ByPo, станет важной частью новых правоохранительных структур. И это время уже близко, — заключил Ковалевский.

Валерий Ковалевский закончил факультет международных отношений БГУ, бизнес-школу ИПМ и магистратуру Джорджтаунского университета (США). Работал в МИД Беларуси, где сферой его ответственности были отношения Беларуси и США, а также в посольстве в Вашингтоне. До назначения представителем Тихановской Ковалевский работал в штаб-квартире Всемирного банка.