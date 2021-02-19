На Васнецова машину зажало между трамваями. Движение остановлено

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в районе улиц Васнецова, Тухачевского и Плеханова случилась авария. Фото происшествия прислал в редакцию очевидец: судя по всему, легковой автомобиль оказался зажат между трамваями. Вот как это выглядит.





По сообщениям очевидцев, движение трамваев в районе улицы Васнецова сейчас остановлено.