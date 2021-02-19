ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Васнецова машину зажало между трамваями. Движение остановлено

19.02.2021 21:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в районе улиц Васнецова, Тухачевского и Плеханова случилась авария. Фото происшествия прислал в редакцию очевидец: судя по всему, легковой автомобиль оказался зажат между трамваями. Вот как это выглядит. 

На Васнецова машину зажало между трамваями. Движение остановлено

По сообщениям очевидцев, движение трамваев в районе улицы Васнецова сейчас остановлено.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вечером в районе улиц Васнецова, Тухачевского и Плеханова случилась авария. Фото происшествия прислал в редакцию очевидец: судя по всему, легковой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчанин получил два с половиной года колонии за выбитый из рук сотрудницы милиции телефон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by