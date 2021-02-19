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На Васнецова машину зажало между трамваями. Движение остановлено
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером в районе улиц Васнецова, Тухачевского и Плеханова случилась авария. Фото происшествия прислал в редакцию очевидец: судя по всему, легковой автомобиль оказался зажат между трамваями. Вот как это выглядит.
По сообщениям очевидцев, движение трамваев в районе улицы Васнецова сейчас остановлено.
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Сегодня вечером в районе улиц Васнецова, Тухачевского и Плеханова случилась авария. Фото происшествия прислал в редакцию очевидец: судя по всему, легковой...
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