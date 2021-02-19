ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Историческое соглашение: Беларусь будет экспортировать нефтепродукты через Россию

19.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва и Минск подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Таким образом, Беларусь отказывается от вывоза углеводородов через морские терминалы в прибалтийских странах. О пути в Россию рассказывает корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов.

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий Восточной Европы. Здесь российскую нефть перерабатывают в бензин, дизельное топливо, масло и мазут. Раньше шесть миллионов готовых нефтепродуктов из 10 отправляли на экспорт по железной дороге в морские порты Прибалтики. А дальше кораблями во все части света. Но на фоне европейских санкций Минск решил перенаправить грузы в российский порт Усть-Луга. РЖД уже дает белорусам скидку в 50% на поставки.

«Техническая возможность есть, опыт работы с этим портом у нас также есть», –отметил заместитель гендиректора завода «Нафтан» по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

Из Беларуси составы пойдут в Санкт-Петербург, а уже оттуда в порт Усть-Луга. В скором времени этот путь станет еще короче. В планах восстановить линию Полоцк-Псков и продлить ее до российских портов на Балтике.

В Усть-Лугу стекаются грузы со всей России. Универсальный терминал мощностью 25 миллионов тонн в год начали строить летом 2019 года. Вместе с ним уже через несколько лет Усть-Луга может стать самым мощным грузовым хабом на Балтике. Поэтому эксперты называют именно его оптимальным вариантом для транспортировки грузов из Беларуси.

«Мы заинтересованы в том, чтобы портовые терминалы загружались. Чтобы объем перевалки грузов рос. Это прежде всего выгодно для самих портовиков, выгодно для нас, как для бюджета, потому что мы получаем налоги», – пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Еще одним выгодным вариантом эксперты называют перекачку нефтепродуктов в порты по трубопроводу. Это дешевле, чем везти по железной дороге. Но только в том случае, если Беларусь будет обеспечивать загрузку от четырех миллионов тонн в год.

«Либо строить прямую трубу на Усть-Лугу, либо переформатировать одну из ниток нефтепровода «Дружба», потому что он недозагружен сейчас. И безболезненно для всех участников одну из ниток можно освободить, модернизировать ее из нефтепровода в нефтепродуктопровод, она пойдет на территорию России», – сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

У белорусской стороны есть и другая идея для экономии – создать в Усть-Луге собственный терминал. В российских морских терминалах на Балтике в ближайшие три года ждут почти 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российских морских терминалах на Балтике в ближайшие три года ждут почти 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве задержали двух парней, разыскиваемых за августовские акции протеста в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by