Историческое соглашение: Беларусь будет экспортировать нефтепродукты через Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва и Минск подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Таким образом, Беларусь отказывается от вывоза углеводородов через морские терминалы в прибалтийских странах. О пути в Россию рассказывает корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов.

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий Восточной Европы. Здесь российскую нефть перерабатывают в бензин, дизельное топливо, масло и мазут. Раньше шесть миллионов готовых нефтепродуктов из 10 отправляли на экспорт по железной дороге в морские порты Прибалтики. А дальше кораблями во все части света. Но на фоне европейских санкций Минск решил перенаправить грузы в российский порт Усть-Луга. РЖД уже дает белорусам скидку в 50% на поставки.

«Техническая возможность есть, опыт работы с этим портом у нас также есть», –отметил заместитель гендиректора завода «Нафтан» по коммерческим вопросам Сергей Хомич.

Из Беларуси составы пойдут в Санкт-Петербург, а уже оттуда в порт Усть-Луга. В скором времени этот путь станет еще короче. В планах восстановить линию Полоцк-Псков и продлить ее до российских портов на Балтике.

В Усть-Лугу стекаются грузы со всей России. Универсальный терминал мощностью 25 миллионов тонн в год начали строить летом 2019 года. Вместе с ним уже через несколько лет Усть-Луга может стать самым мощным грузовым хабом на Балтике. Поэтому эксперты называют именно его оптимальным вариантом для транспортировки грузов из Беларуси.

«Мы заинтересованы в том, чтобы портовые терминалы загружались. Чтобы объем перевалки грузов рос. Это прежде всего выгодно для самих портовиков, выгодно для нас, как для бюджета, потому что мы получаем налоги», – пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Еще одним выгодным вариантом эксперты называют перекачку нефтепродуктов в порты по трубопроводу. Это дешевле, чем везти по железной дороге. Но только в том случае, если Беларусь будет обеспечивать загрузку от четырех миллионов тонн в год.

«Либо строить прямую трубу на Усть-Лугу, либо переформатировать одну из ниток нефтепровода «Дружба», потому что он недозагружен сейчас. И безболезненно для всех участников одну из ниток можно освободить, модернизировать ее из нефтепровода в нефтепродуктопровод, она пойдет на территорию России», – сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

У белорусской стороны есть и другая идея для экономии – создать в Усть-Луге собственный терминал. В российских морских терминалах на Балтике в ближайшие три года ждут почти 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.