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«Это достояние нашего народа»: Лукашенко пообщался с труппой Купаловского театра

19.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный академический театр имени Янки Купалы в Беларуси возрождает легендарный спектакль «Павлинка» с молодыми артистами. Репетицию сегодня посетил президент страны Александр Лукашенко. О творческих планах и перспективах театра рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Звонкий голос и девичий задор. В обновленной версии «Павлинки» главную роль играет Анастасия Воронкова – студентка второго курса Университета культуры и искусства. Мэтры сцены уверены: молодость актрисы добавила спектаклю новых красок.

В 2020-м Купаловский отметил столетний юбилей. А в августе оказался в эпицентре общественно-политической ситуации в стране. Часть труппы покинула театр. На их место пришли новые, пусть и незнакомые публике артисты. «Павлинка» – первый спектакль, который решили восстановить. Сто лет назад этой постановкой и открылся Купаловский театр.

«Работу этого театра мы обязательно бы восстановили. Он не может быть потерян, это главный национальный, это достояние нашего народа. Давайте будем беречь нашу страну. А вы в своем творчестве должны это все воплотить. Просто обязаны. Не мне. Вы просто своему народу обязаны. Поэтому пусть прошлый год станет уроком для нас», – сказал Лукашенко.

Молодежи есть у кого перенять опыт. Народный артист СССР Геннадий Овсянников в Купаловском служит более 60 лет. И сегодня у него день рождения. Президент поблагодарил мэтра за верность театру и стране.

«Вот думаю, почему он сегодня как молодой. Вы так вокруг него все. Потому что он работает», – отметил глава государства.

«Сегодня по радио сказали, что мне 86 лет. Я говорю: «Да». А мне ну никогда не скажешь – максимум 85!» – пошутил Геннадий Овсянников.

С президентом артисты говорили о творческих планах и новых постановках. Не обошли тему подбора кадров, режиссера и худрука. Мечтают купаловцы о гастролях по стране. Затронули и вопросы финансирования.

«Я вам скажу, как будет не с этого года, а с 2022 года: что вы заработаете – внебюджет – столько мы вам из бюджета дадим. Вы должны выйти на это равновесие. И у вас будет какое-то желание зарабатывать. Но ваши деньги будут у вас», – сказал Лукашенко.

Купаловцы признаются: коллеги из других театров за ними пристально следят. А настоящие поклонники ждут знаковых постановок. Ожидается, что новый сезон в Купаловском театре начнется в сентябре.

Сегодня же после встречи с труппой Купаловского театра президент отправился в Россию.



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В августе театр оказался в эпицентре общественно-политической ситуации в стране. Часть труппы покинула театр. На их место пришли новые артисты.
 
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