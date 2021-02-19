Тест на грамотность и патриотизм: белорусы написали диктант на родном языке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рамках Недели родного языка белорусы написали республиканский диктант. Какое произведение выбрали и много ли желающих проверить знания, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Ручка и листок бумаги с собой. Шпаргалки не запрещены, телефоны сдавать никто не требовал. Этот диктант пишут на совесть. Сегодня за парты снова сели бизнесмены, инженеры, ученые. Волнуются как в школьные годы.

«Самые возвышенные эмоции. Понимаешь, что ты участвуешь в важном деле и для себя, чтобы подтвердить свои знания, и приближаешься к белорусскому слову, и окунаешься в молодость», – сказала участница диктанта Елена Анисим.

Для диктанта выбрали отрывок из произведения классика белорусской литературы Владимира Короткевича «Земля под белыми крыльями». Текст несложный и понятный каждому.

«Этот текст очень точно отражает характер белорусов. Мы выбирали из нескольких текстов. Искали тексты современных авторов. Были и удачные, и интересные работы. Но мы остановились на классике, чтобы учесть интересы многих», – объяснила старший научный сотрудник Института языковедения им. Якуба Коласа Екатерина Гончаренко.

Сотни человек пишут диктант в режиме онлайн. Знания решили проверить белорусы из России, Польши, Германии, США и Бразилии. Призов и дипломов не будет. Цель акции другая.

«Это поспособствует связи и поколений, и разных социальных слоев, связи нашей близкой и далекой диаспоры. Язык – это тот исторический клич, набат, вокруг которого собираются представители нашего народа», – подчеркнул директор Центра белорусского языка и литературы национальной Академии наук Беларуси Александр Лакотко.

Масштабный диктант – центральное событие Недели белорусского языка. Также в стране проходят тематические кинопоказы и книжные выставки.