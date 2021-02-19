ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Вопрос перенаправления потоков из Прибалтики... является политическим. РосСМИ о перевалке беларусских нефтепродуктов в российских портах

19.02.2021 21:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Вопрос перенаправления потоков из Прибалтики... является политическим. РосСМИ о перевалке беларусских нефтепродуктов в российских портах
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Российские СМИ настойчиво подталкивают свою аудиторию к выводу, что Россия оказывает дружескую помощь, предлагая свои порты для перевалки нефтепродуктов на фоне угрозы европейских санкций для Беларуси.

При этом не акцентируется внимание на экономике процесса – насколько дороже Беларуси обойдётся перевалка нефтепродуктов через российские порты с учетом роста логистического плеча, ледокольного сбора, транспортировки РЖД и прочих платежей. С другой стороны, есть упоминание о формуле контрактов «take-or-pay», по которой Беларусь будет платить за перевалку, даже если не пользуется законтрактованными резервами пропускной мощности и не получает весь согласованный объем.

То есть международное сотрудничество, которое будет выгодно, в первую очередь, России, подаётся не как сомнительный контракт либо как схема работы, требующая анализа эффективности, а как помощь, оказываемая РФ Беларуси. Соответственно, возможный отказ Беларуси от такого формата сотрудничества можно будет освещать в будущем как «отброшенную в сторону руку братской российской помощи».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РосСМИ убеждают, что Москва заинтересована в сохранении независимости Беларуси. При этом ненавязчиво появляется информация об изменении подходов к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Национализм - это не болтовня на «мове»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by