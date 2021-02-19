Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вопрос перенаправления потоков из Прибалтики... является политическим. РосСМИ о перевалке беларусских нефтепродуктов в российских портах РосСМИ убеждают, что Москва заинтересована в сохранении независимости Беларуси. При этом ненавязчиво появляется информация об изменении подходов к...

Российские СМИ настойчиво подталкивают свою аудиторию к выводу, что Россия оказывает дружескую помощь, предлагая свои порты для перевалки нефтепродуктов на фоне угрозы европейских санкций для Беларуси.При этом не акцентируется внимание на экономике процесса – насколько дороже Беларуси обойдётся перевалка нефтепродуктов через российские порты с учетом роста логистического плеча, ледокольного сбора, транспортировки РЖД и прочих платежей. С другой стороны, есть упоминание о формуле контрактов «take-or-pay», по которой Беларусь будет платить за перевалку, даже если не пользуется законтрактованными резервами пропускной мощности и не получает весь согласованный объем.То есть международное сотрудничество, которое будет выгодно, в первую очередь, России, подаётся не как сомнительный контракт либо как схема работы, требующая анализа эффективности, а как помощь, оказываемая РФ Беларуси. Соответственно, возможный отказ Беларуси от такого формата сотрудничества можно будет освещать в будущем как «отброшенную в сторону руку братской российской помощи».