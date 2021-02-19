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Лукашенко: Национализм - это не болтовня на «мове»

19.02.2021 21:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: Национализм - это не болтовня на «мове»
«Я считаю, что национализм — это не болтовня на «мове». А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции», — цитирует Александра Лукашенко Ежедневник со ссылкой на БелТА.


В качестве традиций Беларуси он упомянул ежегодное обращение президента с посланием к парламенту и народу, Всебелорусское собрание.

«Вы тоже стали доброй, даже не традицией, вы — символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам, я президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже», — сказал Лукашенко.

Он считает, что богатство народа Беларуси заключается в том числе в знании двух языков — русского и белорусского. И от этого наследия ни в коем случае нельзя отказываться.

«Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку. Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Но мы миллиметра никому не отдадим», — сказал Лукашенко.

Сегодня на сцене здания Купаловского театра Александру Лукашенко показали «Павлинку».
 
 
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Общаясь с артистами в Купаловском театре, Лукашенко рассказал, чтот такое, по его мнению, национализм.
 
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