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Лукашенко опять летит в Сочи. Чего ждать от его встречи с Путиным?

19.02.2021 21:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко опять летит в Сочи. Чего ждать от его встречи с Путиным?
Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи, сентябрь 2020 года
"Российско-белорусские отношения на взлете и движутся в сторону более глубокой интеграции". "Никогда еще с 1991 года угроза потери Беларусью реальной государственности не казалась такой серьезной". "Пока в Минске правит Лукашенко, не будет никакой интеграции". Перед намеченной на 22 февраля встречей Владимира Путина и Александр Лукашенко аналитики не скупятся в оценках нынешнего состояния двусторонних связей и не боятся давать столь же разноречивые прогнозы об итогах переговоров в Сочи.

В Сочи предстоят "весьма продолжительные переговоры"


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля ожидаются "весьма продолжительные переговоры". Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал, что на них будут рассмотрены вопросы интеграции, но не исключено обсуждение и темы нового российского кредита Минску на 3 млрд долларов из остатка средств, выделенных РФ на строительство БелАЭС.

"В конце прошлого года были решены несколько важных вопросов - о расчетах за БелАЭС, Минск получил кредит от России, без особых проблем подписаны договоры о поставках нефти и газа Беларуси на 2021 год. Но сейчас стороны формируют новую повестку. Я не хочу фантазировать, что в нее попадет", - делится руководитель минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. Он уверен, что российско-белорусские отношения на взлете. Сейчас, по мнению Шевцова, нужен сам факт встречи на таком уровне, которая как бы подчеркивает выход Беларуси из полугодового политического кризиса.

Лукашенко опять летит в Сочи. Чего ждать от его встречи с Путиным?

Во время Всебелорусского народного собрания крупных акций протеста не произошло

Никаких проблем внутри страны, полагает эксперт, у Лукашенко больше нет, это показал "полный провал" попыток организовать протесты во время Всебелорусского народного собрания (ВНС). "Кризис в принципе пройден, и теперь вопрос, как дальше будут развиваться связи двух стран, потому что они перешли в ходе кризиса в новый формат. В Беларуси объявлено, что она будет выстраивать более тесные отношения с Россией. В чем это будет выражаться - и надо теперь обозначить", - пояснил Шевцов в интервью DW.

Между тем политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ) заверил DW, что в Кремле далеки от оптимизма, там пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко, но общий настрой резко против него: "Есть понимание, что Лукашенко никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить. И непонятно, сколько надо (денег. - Ред.) дать белорусскому народу, чтобы он снова полюбил Лукашенко". Но последнее уже невозможно, утверждает Суздальцев.

Кремль хочет превратить Беларусь в страну с номинальной независимостью?


Научный сотрудник института имени Фридриха Майнеке (Friedrich-Meineсke-Institut) при Свободном Университете Берлина, доктор политических наук Сергей Богдан, в свою очередь, считает, что задача Кремля - превратить Беларусь в страну с номинальной независимостью, чтобы контролировать принятие ею ключевых решений в сильно большей степени, чем сегодня, "чтобы элиты и народ этой страны не имели влияния на ее судьбу". А задача нынешних белорусских властей - "не допустить этого - возможно, в силу их эгоистических мотивов".

Спустя полгода протестов после президентских выборов карты на руках у Минска очень слабые, сетует Богдан в беседе с DW и предупреждает - речь идет о возможном конце белорусской государственности - в том смысле, когда имеют в виду полноценное государство: "Безусловно, сохранение места в ООН, названия страны и даже правильных флага и герба с этим может вполне уживаться".

Андрей Суздальцев соглашается, что ситуация у Лукашенко сейчас сложная, так как он не предложил Москве ничего нового: "С одной стороны, он будет объяснять, что ему незачем уходить, потому что его все в Беларуси любят и он создал конституционную комиссию; с другой - попросит побольше денег. На силовиков они у него всегда находятся, на экономику и социальную сферу - почему-то нет". Сам же Лукашенко 18 февраля на встрече с госсекретарем Союзного государства (СГ) Григорием Рапотой с улыбкой подчеркнул, что отправляется в Сочи "не для того, чтобы что-то просить, есть вопросы поважнее" - обеспечение обороны и безопасности СГ.

Слабость позиций Минска очевидна, если, продолжает Богдан, взглянуть на два важнейших вопроса двусторонних отношений - на транзит, а также на военное и военно-техническое сотрудничество: "Принятые в этих сферах в последнее время решения подрывают всю политику Беларуси за два минувших десятилетия и фактически ослабляют независимость страны".

Новые договоренности: чего ждать от встречи Лукашенко и Путина


Между тем, выступая на ВНС, Лукашенко заявил о возможности отмены положения конституции о стремлении Беларуси к нейтралитету. Этот тезис развил Владимир Макей, анонсировавший подготовку новой концепции внешней политики РБ: "В современно глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании не существует".

Возможно, и из-за этих высказываний ожидания от саммита в Сочи у Сергея Богдана тревожные: "Беларусь оказалась, пожалуй, в самом худшем для ее независимости положении с 1991 года". Со своей стороны, говоря о возможных результатах встречи, Юрий Шевцов прогнозирует, что должно быть объявлено о чем-то программном, что "должно подчеркнуть бОльшую близость двух стран, скорее всего это будет касаться сферы безопасности и экономики". Необходимая договорная база, по оценке Шевцова, в принципе существует, надо просто ее наполнять большим содержанием.

Однако, возражает Богдан, Лукашенко, напротив, будет пытаться максимально затянуть переговоры с Москвой и выхолостить многие пункты договоренностей - то есть повторить то, что было им сделано, например, при обсуждении создания российской авиабазы в Беларуси. Оно, напомнил сотрудник института имени Майнеке, длилось лет шесть и из-за постоянной эволюции позиции Минска в итоге потеряло всякий смысл. То же самое, не исключает Богдан, может случиться и с модернизацией белорусской армии в той форме, которая выгодна России и продавливается ею, и с перенаправлением маршрутов экспорта белорусских нефтепродуктов из портов Литвы и Латвии в российские.

Со своей стороны, Андрей Суздальцев из ВШЭ заявления Минска о возможном отказе от нейтралитета называет чисто пропагандистскими. Если же речь зайдет об углублении экономической интеграции, то Москва, указывает политолог, предложит вернутся к так полностью и не подписанным "дорожным картам", несовместимым с дотационной системой, на сохранении которой настаивает Лукашенко.

Будущее РБ в широком международном контексте


По словам Андрея Суздальцева, Александр Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой, поскольку белорусский правитель отреагировал ожидаемо - "раз вы меня признали, тогда никак нельзя отыгрывать назад, давайте кормите дальше".

В этой связи Суздальцев напомнил, что во время "оранжевой революции" в 2004 году в Украине Путин сначала признал президентом Януковича, а потом поменял свое мнение. При этом эксперт убежден, что Москва не будет давить на Лукашенко, добиваясь его ухода от власти: "России нужен пробелорусский президент - не бегающий в сторону Европы и не приезжающий постоянно с протянутой рукой в Москву, а занимающийся своей страной, договороспособный, которому можно доверять".

А вот Сергей Богдан предлагает рассматривать перспективы отношений Москвы и Минска в широком международном контексте, учитывая обстановку вокруг Беларуси и России: "Единственное, что может спасти белорусскую независимость - не номинальную, а реальную - это затягивание переговоров в надежде на изменение мировой конъюнктуры на более благоприятную для Минска. Если повезет, то, может, таким вот образом и получится выскользнуть из цепких объятий Путина".

Единственное, что остается делать Москве, дополняет картину Суздальцев, - просто ждать: "Я думаю, что конфликт начнется обязательно. Если Александр Лукашенко денег не получит, то это случится скоро. Если получит - все затянется до лета. Но Лукашенко не усидит на месте и вновь вернется к антироссийской риторике". Пока этот человек правит в Минске, не будет ни Союзного государства, ни интеграции, ни российской авиабазы в Беларуси, заключил Суздальцев.
 
Теги: Минск
 
 
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