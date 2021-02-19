ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден: Провокации России нельзя оставлять без ответа

19.02.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Байден: Провокации России нельзя оставлять без ответа

  • 19.02.2021, 21:25
Байден: Провокации России нельзя оставлять без ответа
Джо Байден

Об этом президент США заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент США Джо Байден обвинил Кремль в намерении ослабить проект европейского единства и трансатлантическое партнерство. России проще оказывать давление на отдельные страны и угрожать им, чем иметь дело с сильным и единым альянсом, заявил Байден в пятницу, 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в этом году в онлайн-формате, передает DW.

По его словам, Россия является угрозой для западных демократий. "Кремль атакует наши демократии и органы власти", - подчеркнул он. Демократический прогресс как в Европе, так и в США подвергается нападкам автократических систем, заявил Байден и отметил, что демократия находится на распутье. "Демократия не происходит по случайному стечению обстоятельств. Мы должны ее защищать, укреплять и обновлять", - уверен он. Задачей Запада, по его словам, является доказать, что эта "модель не является исторической реликвией".

Провокации России нельзя оставлять без ответа, уверен Байден

Речь не идет о возобновлении холодной войны, но провокации России нельзя оставлять без ответа, уверен американский президент. Исходя из этого, США и Европа должны неизменно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул он. Необходимо создать будущее, в котором все страны "смогут свободно определять свой путь, без угрозы применения силы и давления", призвал Байден.

Из-за пандемии Мюнхенская конференция по безопасности в этом году проходит в режиме видеоконференции. Помимо президента США, в нем участвуют европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент США заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каго запішуць у экстрэмісты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by