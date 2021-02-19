Источник материала: Хартия'97

Байден: Провокации России нельзя оставлять без ответа 19.02.2021, 21:25

Джо Байден

Об этом президент США заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент США Джо Байден обвинил Кремль в намерении ослабить проект европейского единства и трансатлантическое партнерство. России проще оказывать давление на отдельные страны и угрожать им, чем иметь дело с сильным и единым альянсом, заявил Байден в пятницу, 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в этом году в онлайн-формате, передает DW .

По его словам, Россия является угрозой для западных демократий. "Кремль атакует наши демократии и органы власти", - подчеркнул он. Демократический прогресс как в Европе, так и в США подвергается нападкам автократических систем, заявил Байден и отметил, что демократия находится на распутье. "Демократия не происходит по случайному стечению обстоятельств. Мы должны ее защищать, укреплять и обновлять", - уверен он. Задачей Запада, по его словам, является доказать, что эта "модель не является исторической реликвией".

Провокации России нельзя оставлять без ответа, уверен Байден

Речь не идет о возобновлении холодной войны, но провокации России нельзя оставлять без ответа, уверен американский президент. Исходя из этого, США и Европа должны неизменно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул он. Необходимо создать будущее, в котором все страны "смогут свободно определять свой путь, без угрозы применения силы и давления", призвал Байден.

Из-за пандемии Мюнхенская конференция по безопасности в этом году проходит в режиме видеоконференции. Помимо президента США, в нем участвуют европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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