Источник материала: Хартия'97

Пенсионерка – режиму: Покайтесь или готовьтесь к Гааге 2 19.02.2021, 21:09

Елена Гнаук

фото: «Белсат»

Елена Гнаук с 12 августа не пропускает ни одной акции.

63-летнюю Елену Гнаук в Бресте называют местной Ниной Багинской. Репортеры «Белсата» встречают ее на платформе, куда прибыла электричка Барановичи-Брест. Живет женщина в 100 километрах от областного центра, но с 12 августа не пропускает ни одной акции.

Первый раз ее задержали 4 октября, когда на колонну мирных протестующих в Бресте налетел ОМОН.

«Знаете, я стою, у меня и боль, и разочарование… Думаю: так сколько же мы будем бегать, что же они делают!? – вспоминает тот день Елена. – И я не знаю, какая-то сила меня толкнула под этот бусик, я выскочила напротив этих омоновцев, подняла два пальца и крикнула: «Жыве Беларусь!»

Место традиционного сбора перед мирными маршами в Бресте – кинотеатр «Беларусь», расположенный на пешеходной улице Советской. Елена говорит, что ее задерживали чуть ли не на каждом перекрестке этой улицы. Последний раз пенсионерку схватили сразу девять неизвестных в балаклавах. Из-за такой узнаваемости среди силовиков наша героиня вынуждена всегда иметь с собой вещи на случай задержания:

«Как правило, два яблока, чтобы что-то было пожевать, бутылочка с водой, стаканчик и полотенце. В воскресенье это другие вещи – добавляется немножко, так как шансов быть задержанной чуть больше».

За отстаивание своих прав Елена Гнаук привлекалась к ответственности одиннадцать раз! Согласно протоколам, пенсионерка отсидела 32 дня, много суток оставалась в СИЗО просто в ожидании судов, а штрафов получила на 120 базовых величин.

«На сегодняшний день у меня осталось 50 базовых величин. Это уже будут высчитывать у меня из пенсии», – уточняет Елена.

Теперь же она – подозреваемая в уголовном деле за перекрытие перекрестка в Бресте. Суды уже начались, но наша героиня не теряет чувства юмора.

«Я засмеялась, говорю: «О, ребята, до этого времени мы нашего нелегитимного сольем!» Так он в ступор стал, тот следователь, и не знает, что говорить».

Пенсионерка от имени белорусского народа предложила представителям системы покаяться или готовиться к Гааге.

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