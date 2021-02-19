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Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей

19.02.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей

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  • 19.02.2021, 20:59
Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей
Павел Севярынец

Политик останется под стражей еще как минимум на два месяца.

Политик Павел Северинец останется под стражей еще как минимум на два месяца, сообщила его жена Ольга Северинец.

«Срок содержания Павла Северинца по следственному процессу продлен еще на два месяца. Пошло движение по делу», - написала она на своей странице Facebook в пятницу.

Павел Северинец был задержан 7 июня возле дома. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста.

Ранее международная организация Amnesty International объявила акцию срочной помощи по освобождению Северинца, заявив, что располагает информацией о жестоком обращении с ним. Организация также признала его узником совести.

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Политик останется под стражей еще как минимум на два месяца.
 
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