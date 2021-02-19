Источник материала: Хартия'97

ЕС осудил приговор журналисткам «Белсата» 9 19.02.2021, 20:46

И призвал режим начать диалог с обществом.

Евросоюз выступил с осуждением приговора журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Вчера журналистки получили по два года лишения свободы.

ЕС решительно осуждает репрессии, которые проводят белорусские власти после сфальсифицированных выборов.

«Вчера две журналистки «Белсата» – Дарья Чульцова и Екатерина Андреева – были осуждены на два года лишения свободы по необоснованным обвинениям. Аналогичная участь постигла и других работников СМИ. Такие вердикты направлены на то, чтобы запугать и заставить замолчать журналистов и работников СМИ, которые просто выполняют свою работу, а также, чтобы фактическая информация не дошла до белорусского народа и за его пределы».

Также Европейский союз напоминает, что дипломатам должны позволить работать без запугивания и дезинформации со стороны государственных СМИ, которые имели место в последние дни.

ЕС настоятельно призывает белорусский режим прекратить нарушения прав человека, основных свобод, в том числе свободы прессы, а также злоупотребления верховенством закона. Вместо эскалации насилия они должны уважать желания своих граждан и вести национальный диалог.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября за стрим, во время которого показали жесткий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала на площади Перемен.

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