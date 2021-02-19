Просроченная задолженность организаций Минска по кредитам и займам за 2020 год выросла почти на 60%

Задолженность организаций Минска по кредитам и займам на 1 января 2021 года составила 22 млрд 930,7 млн рублей. Это на 23% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,2% больше по сравнению с показателем на 1 декабря, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.





Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 января составила 212,5 млн рублей. По данным управления, за 2020 год она выросла на 57,2%, по сравнению с 1 декабря — на 0,4%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за 2020 год увеличилась на 10,6% до 274,1 млн рублей, за декабрь — снизилась на 0,4%. В целом внешняя кредиторская задолженность за прошлый год выросла на 12,2% (до 5 млрд 745,2 млн), по сравнению с 1 декабря — на 0,3%.

Просроченная кредиторская задолженность выросла на 11,7% и на 1 января 2021 года составила 1 млрд 203,3 млн рублей, за декабрь — снизилась на 0,2%.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 21 млрд 885,2 млн рублей, или на 20,9% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,8% больше по сравнению с показателем на 1 декабря.

Просроченная дебиторская задолженность за прошлый год выросла на 2,4% и на 1 января текущего года составила 2 млрд 348,1 млн рублей (за декабрь — рост на 1,4%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 10% до 517,5 млн рублей (за декабрь — на 1,3%).

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала 2020 года выросла на 29,1% до 6 млрд 243,9 млн рублей, по сравнению с 1 декабря — снизилась на 2,2%.

Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 21 млрд 846,1 млн рублей, или на 29,6% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,5% больше по сравнению с показателем на 1 декабря.