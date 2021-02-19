ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. «Рено» зажало между двумя минскими трамваями

19.02.2021 22:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вечером 19 февраля леговушка оказалась зажата двумя трамваями в Минске.

Фотофакт. «Рено» зажало между двумя минскими трамваями

Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова, передает TUT.by. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 20:37 на Плеханова — Тухачевского в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3,6,7. Движение организовано до РК «Тракторный завод». Также организован временный автобусный маршрут № 909 ДС «Серебрянка» — станция метро «Тракторный завод».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 19 февраля леговушка оказалась зажата двумя трамваями в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Байдэн на Мюнхэнскай канфэрэнцыі: «Дэмакратыя павінна перамагчы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by