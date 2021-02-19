Фотофакт. «Рено» зажало между двумя минскими трамваями

Вечером 19 февраля леговушка оказалась зажата двумя трамваями в Минске.





Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова, передает TUT.by . Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 20:37 на Плеханова — Тухачевского в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3,6,7. Движение организовано до РК «Тракторный завод». Также организован временный автобусный маршрут № 909 ДС «Серебрянка» — станция метро «Тракторный завод».