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Как белорусы партизанили 19 февраля
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы партизанили 19 февраля
Акции протеста прошли по всей стране.
В Беларуси продолжаются ежедневные акции протеста.
Акция солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным в Жодино.
Борисовчане сегодня вышли в цепь солидарности. Автомобилисты сигналили в знак поддержки.
Боровляны на вечерней прогулке выразили солидарность с политзаключенными.
Гомельские партизаны передают: «Военные, милиция, прокуроры, судьи - опомнитесь! Если вы сейчас перейдете на сторону народа, вы станете Героями, а не осужденными в ближайшем будущем!».
Дзержинск (Койданово) каждый день выходит на акции протеста.
В Cемково активисты посвятили сегодняшнюю акцию Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.
Дворовая перекличка минчан в ЖК Дружба.
Вольны Захад напоминает: скоро весна!
Друзья Юрия Корзуна, которого снова посадили на 15 суток за организацию марафона, сделали видео в его поддержку.
Минчане с Маяковского передают привет карателям.
Пружаны против репрессий над журналистами и врачами.
Столичная Серебрянка передаёт привет Тракторозаводскому посёлку.
Партизаны из Юго-Запада (Минск) требуют свободы честным журналистам и поддерживает Виктора Бабарико.
Минчане из микрорайона Шабаны выходят гулять каждый вечер.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Акции протеста прошли по всей стране.
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