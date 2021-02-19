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Как белорусы партизанили 19 февраля

20.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как белорусы партизанили 19 февраля

  • 19.02.2021, 23:24
Как белорусы партизанили 19 февраля

Акции протеста прошли по всей стране.

В Беларуси продолжаются ежедневные акции протеста.

Акция солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным в Жодино.

 


Борисовчане сегодня вышли в цепь солидарности. Автомобилисты сигналили в знак поддержки.


Боровляны на вечерней прогулке выразили солидарность с политзаключенными.


Гомельские партизаны передают: «Военные, милиция, прокуроры, судьи - опомнитесь! Если вы сейчас перейдете на сторону народа, вы станете Героями, а не осужденными в ближайшем будущем!».


Дзержинск (Койданово) каждый день выходит на акции протеста.


В Cемково активисты посвятили сегодняшнюю акцию Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.


Дворовая перекличка минчан в ЖК Дружба.

Вольны Захад напоминает: скоро весна!

Друзья Юрия Корзуна, которого снова посадили на 15 суток за организацию марафона, сделали видео в его поддержку.

Минчане с Маяковского передают привет карателям.


Пружаны против репрессий над журналистами и врачами.


Столичная Серебрянка передаёт привет Тракторозаводскому посёлку.

Партизаны из Юго-Запада (Минск) требуют свободы честным журналистам и поддерживает Виктора Бабарико.


Минчане из микрорайона Шабаны выходят гулять каждый вечер.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Теги: Минск
 
 
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