Источник материала: Хартия'97

Биткоин стремительно подорожал и установил новый рекорд 5 19.02.2021, 22:50

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Стоимость криптовалюты превысила $55 тыс.

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — стремительно подорожала за последние сутки и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Согласно данным на 22:24 по минскому времени 19 февраля, стоимость одного биткоина в течение последних 24 часов взлетела на 6,8 процентов — с 51,8 тысяч до 55,4 тысяч долларов — и продолжает увеличиваться.

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