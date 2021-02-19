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Биткоин стремительно подорожал и установил новый рекорд

20.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Биткоин стремительно подорожал и установил новый рекорд

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  • 19.02.2021, 22:50
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Биткоин стремительно подорожал и установил новый рекорд

Стоимость криптовалюты превысила $55 тыс.

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — стремительно подорожала за последние сутки и установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Согласно данным на 22:24 по минскому времени 19 февраля, стоимость одного биткоина в течение последних 24 часов взлетела на 6,8 процентов — с 51,8 тысяч до 55,4 тысяч долларов — и продолжает увеличиваться.

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Теги: Курсы валют
 
 
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