Источник материала: Хартия'97

В Минске Renault зажало между двумя трамваями 1 19.02.2021, 22:16

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иллюстрационное Фото: nn.by

Необычная авария случилась на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова.

Необычная авария произошла вечером 19 февраля в Минске: леговушка оказалась зажата двумя трамваями. Об этом tut.by сообщили читатели.

Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 20.37 на Плеханова — Тухачевского в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3,6,7. Движение организовано до РК «Тракторный завод». Также организован временный автобусный маршрут № 909 «ДС Серебрянка- станция метро «Тракторный завод».



Фото читателя TUT.BY

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