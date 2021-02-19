|
В Минске Renault зажало между двумя трамваями
Источник материала: Хартия'97
В Минске Renault зажало между двумя трамваями
Необычная авария случилась на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова.
Необычная авария произошла вечером 19 февраля в Минске: леговушка оказалась зажата двумя трамваями. Об этом
Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.
Как сообщили в «Минсктрансе», с 20.37 на Плеханова — Тухачевского в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3,6,7. Движение организовано до РК «Тракторный завод». Также организован временный автобусный маршрут № 909 «ДС Серебрянка- станция метро «Тракторный завод».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычная авария случилась на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)