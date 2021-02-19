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ЕС может впервые применить «закон Магнитского» против России из-за преследования Навального
Источник материала: Хартия'97
ЕС может впервые применить «закон Магнитского» против России из-за преследования Навального
Представители ЕС обсудили подготовку новых санкций против РФ.
В Европейском союзе рассматривают возможность введения новых санкций, которые затронут российских чиновников. Об этом 18 февраля сообщает
По информации издания, впервые против РФ Евросоюз может применить "закон Магнитского" из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Такая вероятность обсуждалась представителями ЕС 17 февраля.
22 февраля министры иностранных дел ЕС согласуют пакет санкций против российских чиновников, причастных к аресту Навального. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят их активы, сообщает EU Observer.
Дипломатическая служба ЕС хочет ускорить процесс, чтобы санкционный режим вступил в действие в ближайшие недели, отметило издание.
В декабре 2016 года Конгресс США принял "Глобальный закон Магнитского", в том же месяце его подписал тогдашний президент США Барак Обама. Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и замораживание активов.
Законы в честь Магнитского приняты также в Канаде, Великобритании и ряде государств ЕС.
Совет Европейского союза 7 декабря 2020 года одобрил санкционный механизм за нарушение прав человека.
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Представители ЕС обсудили подготовку новых санкций против РФ.
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