Источник материала: Хартия'97

ЕС может впервые применить «закон Магнитского» против России из-за преследования Навального 5 19.02.2021, 22:15

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Представители ЕС обсудили подготовку новых санкций против РФ.

В Европейском союзе рассматривают возможность введения новых санкций, которые затронут российских чиновников. Об этом 18 февраля сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС.

По информации издания, впервые против РФ Евросоюз может применить "закон Магнитского" из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Такая вероятность обсуждалась представителями ЕС 17 февраля.

22 февраля министры иностранных дел ЕС согласуют пакет санкций против российских чиновников, причастных к аресту Навального. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят их активы, сообщает EU Observer.

Дипломатическая служба ЕС хочет ускорить процесс, чтобы санкционный режим вступил в действие в ближайшие недели, отметило издание.

В декабре 2016 года Конгресс США принял "Глобальный закон Магнитского", в том же месяце его подписал тогдашний президент США Барак Обама. Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и замораживание активов.

Законы в честь Магнитского приняты также в Канаде, Великобритании и ряде государств ЕС.

Совет Европейского союза 7 декабря 2020 года одобрил санкционный механизм за нарушение прав человека.

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